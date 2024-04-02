В результате удара по иранскому консульству в Дамаске погибли генералы КСИР

Представители Корпуса стражей исламской революции подтвердили, что семеро членов КСИР погибли в результате предполагаемого израильского удара по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. Еще несколько человек получили ранения.

Среди погибших — бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди, а также его заместитель, генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

По данным Минобороны Сирии, израильские самолеты нанесли удар по зданию консульства со стороны оккупированных Голанских высот примерно в 17:00 по местному времени. Сирийские средства ПВО сбили часть ракет, добавили в ведомстве.

Израильские военные заявили, что не комментируют эти сообщения.

Здание консульства в результате удара было полностью разрушено. В настоящее время на месте ведется разбор завалов и поиск пострадавших.

Как заявил представитель иранского МИД Насер Канаани, Тегеран оставляет за собой право на ответные действия против «агрессоров», которые нанесли удар по Дамаску.

По мнению международного редактора Би-би-си Джереми Боуэна, Израиль таким образом испытывает решимость иранцев и их союзников, группировки «Хезболла», которая по сути уже ведет войну с Израилем на севере и с территории Ливана.

Это сигнал от израильтян, что они серьезно настроены усилить давление на своих врагов, и оценивают тот факт, что и Иран, и «Хезболла» не предпринимают таких жестких мер, как можно было бы ожидать», — пишет Боуэн.

По его мнению, ответ, скорее всего, последует, но он может быть не столь очевидным, к примеру, вместо запусков ракет Израиль может столкнуться с кибератакой.

Кем был генерал Захеди

Бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди был важной фигурой в КСИР.

Он вступил в Корпус 44 года назад, принимал участие в военных операциях в Сирии и Ливане в период с 2008 по 2016 год, сражаясь на стороне режима Башара Асада и за это время дослужился до высокого чина.

Иранское государственное телевидение назвало его старшим командиром сил специального назначения «Аль-Кудс» КСИР.

Иранские СМИ также распространили фотографию, на которой генерал позирует со вторым человеком в иерархии «Хезболлы» по имени Имад Мугния, который был убит при взрыве автомобиля в 2008 году.

Генерал Захеди находился под санкциями Совбеза ООН в связи с иранской ядерной программой.