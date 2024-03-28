О задержании еще одного подозреваемого в теракте в "Крокусе" заявили в Следкоме России

Следственный комитет России сообщил о задержании еще одного подозреваемого в организации террористического акта в подмосковном "Крокус Сити Холле", передает NUR.KZ.

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин заслушал отчет о ходе расследования уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле".

"Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления.

В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами", – говорится в сообщении СК РФ в Telegram.

В Следкоме России утверждают, что в их распоряжении имеются "подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления".

При этом был задержан еще один подозреваемый.

"Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу", – гласит сообщение.

Ранее в Украине уже реагировали на обвинения России в возможной причастности первой к теракту в "Крокусе". В своем обращении от 25 марта президент Владимир Зеленский высказался об этом.

"Путин снова разговаривал сам с собой, и это снова транслировалось по телевидению. Он снова обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Для него все – террористы, кроме него самого, хотя он подпитывается террором уже два десятилетия. Он – самое большое открытие для террора. Он и его спецслужбы. И когда его не станет, спрос на террор и насилие исчезнет вместе с ним, потому что это его спрос. Ничье больше", – приводятся слова лидера Украины на официальном сайте главы государства.

Перед этим советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к теракту в "Крокус Сити Холле". По его словам, его страна никогда не прибегала к использованию террористических методов.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По последним данным, погибли 140 человек.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта – граждан Таджикистана – взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

Во вторник стало известно о восьмом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызстана.

Недавно сообщалось, что в Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Наряду с этим предполагается, что в результате происшествия погибли граждане Кыргызстана и Беларуси. Посольства этих стран выступили с заявлениями по данному поводу. В настоящий момент взяты пробы ДНК, идет опознание.