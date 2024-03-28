Почему Путин не посетил "Крокус Сити Холл", где погибли более 140 человек, объяснил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин до сих пор не посетил место трагедии, где погибли 140 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что все меры по спасению людей и оказанию помощи принимались с первых минут после теракта в "Крокус сити холле".

"Президент РФ Владимир Путин не приезжал на место трагедии, чтобы не мешать штабной работе", - заявил Песков.

По его словам, с первых минут ужасного теракта всеми соответствующими службами и руководством Подмосковья во главе с губернатором региона Андреем Воробьевым принимались все меры, которые надлежит принимать в таких ситуациях для обеспечения спасения людей, оказания медицинской помощи пострадавшим, пожаротушения.

"Конечно же, в эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте", - ответил представитель Кремля.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По последним данным, погибли 140 человек.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта – граждан Таджикистана – взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

Недавно сообщалось, что в Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Наряду с этим предполагается, что в результате происшествия погибли граждане Кыргызстана и Беларуси. Посольства этих стран выступили с заявлениями по данному поводу. В настоящий момент взяты пробы ДНК, идет опознание.

Замглавы МВД РК Игорь Лепеха рассказал, повысят ли меры безопасности в ТЦ и концертных залах Казахстана после теракта в "Крокус Сити Холле". Ранее депутат мажилиса Айдос Сарым заявил, что Казахстан должен извлечь уроки из событий, произошедших в соседней стране, и обратить внимание на концертные залы.