Top.Mail.Ru
Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Алла Пугачева впервые высказалась о теракте в "Крокус Сити Холле"

Опубликовано:

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева впервые высказалась о теракте в "Крокус Сити Холле". Артистка опубликовала пост в соцсети Instagram, передает корреспондент NUR.KZ.

Российская певица Алла Пугачева опубликовала новый пост в соцсети Instagram.

"Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram. Аминь", - высказалась Пугачева.

В комментариях подписчики выразили благодарность артистке за позицию.

"Любимая Алла! Вам не нужно ничего объяснять. Нормальные люди и так все знают. И мы знаем вас не первый день, а весь тот пафос, что происходит в России, дешевый фарс", "Алла Борисовна, спасибо за Вашу позицию. Долгих лет жизни и счастья вам и семье", "Вы наш лучик света в царстве тьмы", "Вы настоящий человек", - написали поклонники певицы.

При этом в комментариях можно встретить людей, которые недовольны высказываниями Пугачевой.

"Ого, спустя 6 дней опомнилась", "Вспомнила о теракте в последнюю очередь", "Обязательно это было писать именно в Instagram?", "Супер логика писать, что скорбь должна быть в душе и в то же время освещать это в Instagram", "Решила начать скорбить как только поняла, что в России её прижмут в статусе инагента? Хитрый ход, но не рабочий", - заявили подписчики.

Напомним, ранее Алла Пугачева попросила прощения у российской певицы Манижи. Последняя записала видео, в котором затронула тему пыток подозреваемых в теракте в "Крокусе".

При этом 27 марта российский общественник Виталий Бородин заявил, что он получил ответ от генпрокуратуры РФ о начале процедуры признания Аллы Пугачевой иностранным агентом.

Теракт в "Крокус Сити Холе"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По последним данным, погибли 140 человек.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта – граждан Таджикистана – взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

Недавно сообщалось, что в Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Наряду с этим предполагается, что в результате происшествия погибли граждане Кыргызстана и Беларуси. Посольства этих стран выступили с заявлениями по данному поводу. В настоящий момент взяты пробы ДНК, идет опознание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2074884-alla-pugacheva-vpervye-vyskazalas-o-terakte-v-krokus-siti-holle/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.