Российская певица Алла Пугачева впервые высказалась о теракте в "Крокус Сити Холле". Артистка опубликовала пост в соцсети Instagram, передает корреспондент NUR.KZ.

Российская певица Алла Пугачева опубликовала новый пост в соцсети Instagram.

"Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram. Аминь", - высказалась Пугачева.

В комментариях подписчики выразили благодарность артистке за позицию.

"Любимая Алла! Вам не нужно ничего объяснять. Нормальные люди и так все знают. И мы знаем вас не первый день, а весь тот пафос, что происходит в России, дешевый фарс", "Алла Борисовна, спасибо за Вашу позицию. Долгих лет жизни и счастья вам и семье", "Вы наш лучик света в царстве тьмы", "Вы настоящий человек", - написали поклонники певицы.

При этом в комментариях можно встретить людей, которые недовольны высказываниями Пугачевой.

"Ого, спустя 6 дней опомнилась", "Вспомнила о теракте в последнюю очередь", "Обязательно это было писать именно в Instagram?", "Супер логика писать, что скорбь должна быть в душе и в то же время освещать это в Instagram", "Решила начать скорбить как только поняла, что в России её прижмут в статусе инагента? Хитрый ход, но не рабочий", - заявили подписчики.

Напомним, ранее Алла Пугачева попросила прощения у российской певицы Манижи. Последняя записала видео, в котором затронула тему пыток подозреваемых в теракте в "Крокусе".

При этом 27 марта российский общественник Виталий Бородин заявил, что он получил ответ от генпрокуратуры РФ о начале процедуры признания Аллы Пугачевой иностранным агентом.

Теракт в "Крокус Сити Холе"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По последним данным, погибли 140 человек.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта – граждан Таджикистана – взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

Недавно сообщалось, что в Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Наряду с этим предполагается, что в результате происшествия погибли граждане Кыргызстана и Беларуси. Посольства этих стран выступили с заявлениями по данному поводу. В настоящий момент взяты пробы ДНК, идет опознание.