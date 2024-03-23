МИД Таджикистана прокомментировал слухи о причастности их граждан к теракту в России

В Сети распространилась информация о том, что теракт в Москве якобы могли совершить граждане Таждикистана. В МИД страны опровергли эти слухи, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"В связи с произошедшим в концертном комплексе Крокус-Сити в Москве террористическим актом обращаем внимание на необходимости ответственного отношения к распространению информации о якобы причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к данному акту.

Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана.

В этой связи просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России", - говорится в сообщении.

В МИД страны также напомнили, что распространение непроверенной и недостоверной информации может нанести вред гражданам Таджикистана, находящимся в настоящее время за пределами страны.

Также напомним, ранее в Украине заявляли, что не имеют отношения к теракту в Москве. При этом некоторые западные СМИ говорили и о возможной причастности к произошедшему террористов ИГИЛ (запрещена в РК), однако никаких официальных подтверждений этому не нашлось.

Ряд иностранных государств и международных организаций осудили произошедшее, а глава Интерпола заявил о готовности организации помочь в расследовании.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выражал соболезнования в связи с произошедшим. Сегодня он проведет совещание с членами Совета безопасности в связи с терактом в России.

Стрельба в "Крокус Сити Холле" в Москве

Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар.

Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения.

На данный момент известно о более чем 60 погибших, пострадали более сотни человек. Также, по информации медиков, как минимум трое погибших - дети.

Еще ночью посольство Казахстана в России открыло горячую линию для граждан РК.

Позже представители МИД Казахстана сообщили, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" не поступало.