Число погибших при стрельбе в "Крокус Сити Холле" в Москве увеличилось до 60 человек
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При стрельбе в подмосковном комплексе "Крокус Сити Холл", произошедшей вечером 22 марта, погибло более 60 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Следственный комитет России.
"Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что с места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические.
Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.
Как пишет РИА Новости, госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии.
Стрельба в "Крокус Сити Холле" в Москве
Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар.
Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.
Ранее сообщалось о 40 погибших и сотне пострадавших.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве.
Посольство Казахстана в России открыло горячую линию для граждан РК.
Позже представители МИД Казахстана сообщили, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" не поступало.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2072412-chislo-pogibshih-i-postradavshih-pri-strelbe-v-krokus-siti-holle-v-moskve-uvelichilos/