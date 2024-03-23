Число погибших при стрельбе в "Крокус Сити Холле" в Москве увеличилось до 60 человек

При стрельбе в подмосковном комплексе "Крокус Сити Холл", произошедшей вечером 22 марта, погибло более 60 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Следственный комитет России.

"Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что с места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические.

Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Как пишет РИА Новости, госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии.

Стрельба в "Крокус Сити Холле" в Москве

Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар.

Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

Ранее сообщалось о 40 погибших и сотне пострадавших.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве.

Посольство Казахстана в России открыло горячую линию для граждан РК.

Позже представители МИД Казахстана сообщили, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" не поступало.