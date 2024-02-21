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Такер Карлсон заявил, что Борис Джонсон запросил миллион долларов за интервью с ним

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Такер Карлсон
Такер Карлсон. Фото: Ryan Lim/AFP/Getty Images

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что хотел взять интервью у экс-премьера Великобритании, однако тот запросил огромную сумму за этот разговор, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

В недавнем интервью американский журналист Такер Карлсон, который ранее опубликовал интервью с Владимиром Путиным, рассказал, что хотел пообщаться еще с одним известным политиком – бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Журналист рассказал, что отправил запрос Джонсону после того, как отставной политик назвал его "орудием Кремля" за интервью с президентом РФ.

По словам Карлсона, сначала ему отказали, но потом выдвинули финансовые условия.

"В конце концов один из его (Бориса Джонсона – прим. ред.) советников вернулся ко мне и сказал: "Он переговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов. Он хочет миллион в долларах США, золоте или биткоинах". Это случилось буквально несколько дней назад", – сказал Карлсон.

Напомним, интервью Владимира Путина экс-ведущему американского канала Fox News Такеру Карлсону вышло в свет 9 февраля.

В интервью глава РФ заявил, что Россия пока не достигла целей войны в Украине, а именно, по его словам, – "денацификации". Также Путин отметил, что у него нет никаких глобальных территориальных притязаний и каких-то планов направлять свои войска в Польшу или Латвию.

Еще он заявил, что Украина при СССР получила огромное количество территорий, "которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье", а также выразил мнение, что Россия добровольно и инициативно пошла на развал Советского союза.

Российский президент вновь повторил свой тезис о том, что Украина - искусственно созданное государство. Во время интервью Путин рассказал Карлсону, что предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону принять Россию в НАТО.

А как отреагировали западные СМИ на это интервью, можно узнать здесь.

Позже Путин и Карлсон делились своими впечатлениями от разговора.

После этого российский журналист Дмитрий Киселев сообщил, что направил запрос в Белый дом на интервью с президентом США Джо Байденом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2062078-taker-karlson-zayavil-chto-boris-dzhonson-zaprosil-million-dollarov-za-intervyu-s-nim/

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