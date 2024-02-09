"Новый уровень позора для Карлсона": как западные СМИ отреагировали на интервью с Путиным

Ряд западных СМИ дали оценку двухчасовому интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту и телеведущему Такеру Карлсону. Некоторые назвали беседу разочаровывающей.

Президент России Владимир Путин дал эксклюзивное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Событие привлекло внимание мировой общественности. После его выхода ряд авторитетных СМИ дал свою оценку беседе российского главы государства с экс-ведущим Fox News.

CNN

К примеру, обозреватель CNN Оливер Дарси назвал интервью затянувшимся и разочаровывающим, а Такера во время него – временами потерянным.

"Те, кто ожидал жесткого противостояния, наверняка остались разочарованы затянувшимся и бессвязным интервью, в котором сам Такер временами выглядел потерянным", – пишет обозреватель.

По словам Дарси, Карлсон предоставил Путину "свободную полосу для манипулирования публикой и изложения своей версии истории", вместо того, чтобы оказать давление по некоторым вопросам, включая заключение Алексея Навального.

"Вместо того, чтобы оказать давление на Путина по многим вопросам, включая достоверные обвинения России в совершении военных преступлений и тюремное заключение лидера оппозиции Алексея Навального, Карлсон предоставил автократу свободную полосу для манипулирования публикой и изложения своей версии истории, какой бы обманчивой она ни была.

Временами, в перерывах между высказыванием претензий, Путин, казалось, учил Карлсона историческим событиям, а ведущий смотрел на это с недоумением. Или, говоря проще, Карлсон предоставил Путину платформу для распространения своей пропаганды среди мировой аудитории, практически не проверяя его утверждения", – гласит статья.

The Washington Post

Автор The Washington Post Уилл Соммер тоже отметил, что Карлсон "большую часть своего интервью был сторонним наблюдателем", тогда как на Fox News он был "мастером боевых интервью".

"Долгожданное интервью Карлсона, записанное во вторник и опубликованное в четверг вечером, столкнулось с проблемой, едва начавшись. Пытаясь оправдать вторжение, Путин провел значительную часть интервью сосредоточившись на утомительном пересказе истории России и Украины до такой степени, что Карлсон начал раздражаться, и двое начали конфликтовать.

На Fox News Карлсон был мастером боевых интервью, тщательно контролируя их ход с помощью междометий и даже подрывая своих подопечных, бросая на них пустой взгляд или озорную улыбку. Но в Москве Карлсон большую часть своего интервью был сторонним наблюдателем, вставляя лишь короткие реплики. Он также не спрашивал российского президента о ряде сложных тем – от российских злодеяний в Украине до нападок Путина на внутреннее инакомыслие", – пишет Соммер.

The New York Times

Джим Рутенберг и Майкл М. Гринбаум в совместной на The New York Times статье отметили, что эксклюзивное интервью Путина Карлсону вернуло ведущего, "по крайней мере на мгновение, в центр обсуждения политики" – с тех пор, как скандальный журналист покинул Fox News.

"Карлсон был самым известным пропагандистом пророссийских аргументов, в том числе утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский – диктатор, которого Запад использует для подрыва России, – эту точку зрения он вновь отразил в интервью с Путиным", – гласит статья.

The Guardian и Politico

В The Guardian назвали интервью Путина бессвязным.

"Бессвязное двухчасовое интервью, снятое в Москве, стало первым интервью Путина западным СМИ с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Оно ознаменовало новый уровень позора для Карлсона, который часто критиковал поддержку Украины со стороны США, называл Владимира Зеленского, президента Украины, "украинским кукловодом" и "крысоподобным".

В интервью с Путиным тон Карлсона был менее язвительным: он постоянно называл его "господин президент", – говорится в статье Адама Гэббэта и Эндрю Рота.

В статье Politico отмечается, что Карлсон "неоднократно повторял пропаганду Кремля".

"Неслучайно Карлсон – единственный представитель зарубежных СМИ, получивший благословение Кремля на интервью с российским лидером", – говорится в публикации.

Интервью Путина

В беседе с Такером Карлсоном президент РФ заявил, что Россия пока не достигла целей войны в Украине, а именно, по его словам, – "денацификации". Также Путин отметил, что у него нет никаких глобальных территориальных притязаний и каких-то планов направлять свои войска в Польшу или Латвию.

Еще он заявил, что Украина при СССР получила огромное количество территорий, "которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье", а также выразил мнение о том, что Россия добровольно и инициативно пошла на развал Советского Союза.

Российский президент вновь повторил свой тезис о том, что Украина – искусственно созданное государство.

Во время интервью Путин рассказал Карлсону, что предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону "взять в НАТО Россию".

Позже экс-ведущий Fox News поделился своими впечатлениями от разговора.

Уход Карлсона с Fox News

В апреле прошлого года Fox News объявил об уходе Такера Карлсона. В коротком заявлении американский кабельный телеканал не стал объяснять причины увольнения, а лишь сообщил, что канал и ведущий решили расстаться.

Карлсон пришел на Fox в 2009 году. Собственное, "именное", вечернее шоу он начал вести в 2016 году.

До прихода на Fox News Карлсон вел передачи на телеканалах CNN и MSNBC, а затем вместе с бывшим политическим советником Республиканской партии Нилом Пателем основал сайт Daily Caller.

После появления известий об уходе Карлсона цена акций принадлежащей Руперту Мердоку Fox Corporation на Нью-Йоркской бирже упала на три с лишним процента.

Позже Карлсон заявлял, что собирается запустить собственное шоу в Twitter.