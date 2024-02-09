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"Россия пока не достигла целей войны в Украине": Путин о сроках окончании СВО

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Интервью Карлсона с Путиным
Интервью Карлсона с Путиным. Кадр из видео: tuckercarlson.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону. Видео появилось на сайте Карлсона, передает NUR.KZ.

В интервью глава Российской Федерации заявил, что РФ пока не достигла всех целей специальной военной операции в Украине.

"Россия пока не достигла целей войны в Украине, а именно - "денацификации", которая, в его трактовке, означает запрет всяческих неонацистских движений", - заявил российский президент.

По его словам, Киев и Москва в Стамбуле в 2022 году договорились, что в Украине "законодательно будет запрещен неонацизм".

"Россия говорила об этом в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году, тогда с Украиной удалось договориться, что неонацизм в стране будет запрещен на законодательном уровне", - сообщил Путин.

Украина, по словам Путина, отказалась от переговоров с Россией "по указанию из Вашингтона", и теперь "США должны исправлять эту ошибку". При этом он отметил, что у России и США есть определенные контакты.

"У нас, повторяю, есть контакты по линии различных ведомств. Я Вам скажу, что мы говорим на этот счет и что мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения - все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях, перед тем как вы это сделаете - прекратите. Чего проще?" - сказал Путин в интервью.

Президент РФ ответил также на вопрос репортера, почему бы Путину не позвонить американскому коллеге Джо Байдену и не предложить "решить вопрос", раз существует вероятность, что "весь мир окажется на краю войны, может быть, даже будут ядерные удары нанесены".

"Чего мне ему звонить? О чем говорить или о чем упрашивать? "Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте". О чем говорить-то?" - сказал Путин.

У президента Украины Владимира Зеленского тоже есть свобода вести переговоры с Россией, во всяком случае была, заявил также Путин.

"Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит - элемент гражданской войны. Запад думает, что боевые действия на Украине навсегда растащили одну часть русского народа от другой, но воссоединение произойдет", - заявил глава России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060013-rossiya-poka-ne-dostigla-tseley-voyny-v-ukraine-putin-o-srokah-okonchanii-svo/

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