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Путин: Украина – искусственное государство, созданное по воле Сталина

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Площадь Независимости в Киеве
Киев. Иллюстративное фото: Chris McGrath/Getty Images

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что Украина - искусственное государство, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Интервью Путина появилось на сайте Такера Карлсона. Оно длится более двух часов и опубликовано лишь на английском языке.

В самом начале интервью Путин Карлсона позволить ему дать "маленькую историческую справку".

Карлсон согласился, и Путин начал рассказ об отношениях с Украиной и истории возникновения государства. В частности, он напомнил о том, как появилось Российское государство, и рассказал о Крещении Руси в 988 году.

Затем, рассказал Путин, начало складываться единое Российское государство с центром в Москве, но южная часть русских земель, включая Киев, начала тянуться к другому "магниту" - к центру, который складывался в Европе, Великому Литовскому княжеству. Позже эти земли оказались в составе Польско-Литовского государства. Поляки, по словам Путина, относились к этой части русских земель достаточно жестко, поэтому люди начали бороться за свои права и писать письма в Варшаву, требуя соблюдения своих прав.

Он также заявил, что "идеи украинизации южных русских земель" активно продвигались австрийским генеральным штабом перед Первой мировой войной.

"Все понятно, для чего: потому что в преддверии мировой войны, конечно, было стремление ослабить потенциального противника, было стремление создать себе благоприятные условия в приграничной полосе. И эта идея, родившаяся когда-то в Польше, что люди, проживающие на этой территории, не совсем русские, они якобы особая этническая группа, украинцы, начала продвигаться и австрийским генеральным штабом", - считает Путин.

При формировании Советского Союза большевики создали советскую Украину, которая до тех пор вообще не существовала, заявил глава РФ.

"После победы в Великой Отечественной войне, как мы говорим, это Вторая мировая война, все эти территории (Украины - прим. ред.) окончательно были закреплены за Россией, за Советским Союзом. А Польша в порядке компенсации, так надо полагать, получила западные, исконно германские, территории – восточную часть Германии, часть земель, это западные районы Польши сегодня. И, естественно, опять вернули выход к Балтийскому морю, опять вернули Данциг, который стал называться по-польски", - рассказал Путин Карлсону.

Советская Украина, напомнил глава государства, получила огромное количество территорий, "которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье". По его словам, после Второй мировой войны Украина получила часть польских, венгерских, румынских территорий.

"Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина", - заявил глава РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060017-putin-ukraina-iskusstvennoe-gosudarstvo-sozdannoe-po-vole-stalina/

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