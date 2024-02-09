Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Я надавил, это вызвало его раздражение": Такер Карлсон поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Опубликовано:

Такер Карлсон
Такер Карлсон. Кадр из видео: twitter.com/TuckerCarlson

Американский журналист Такер Карлсон поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Журналист заявил, что получил от президента РФ Владимира Путина "чрезвычайно подробный ответ о причинах украинского кризиса".

"Интервью началось неожиданно. Я задал очевидный вопрос о том, почему он предпринял действия против Украины. Он ответил, что испытывал угрозу от НАТО, их оружии на Украине и так далее… Он погрузился в чрезвычайно подробную историю с IX века, с формирования России из племен, и части Украины в этом.

Я был раздражен, я американец, я задал конкретный вопрос, я хочу ответ, я надавил, это вызвало его раздражение. Я думал, он тянет время, но потом я понял, что это было его ответом", - сказал Карлсон.

Карлсон показал в камеру папку с документами, которые передал президент РФ, назвав их "чтением на ночь". Ответ президента РФ Карлсон назвал "очень интересным".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060022-ya-nadavil-eto-vyzvalo-ego-razdrazhenie-taker-karlson-podelilsya-vpechatleniyami-ot-intervyu-s-putinym/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.