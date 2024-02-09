"Я надавил, это вызвало его раздражение": Такер Карлсон поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Журналист заявил, что получил от президента РФ Владимира Путина "чрезвычайно подробный ответ о причинах украинского кризиса".

"Интервью началось неожиданно. Я задал очевидный вопрос о том, почему он предпринял действия против Украины. Он ответил, что испытывал угрозу от НАТО, их оружии на Украине и так далее… Он погрузился в чрезвычайно подробную историю с IX века, с формирования России из племен, и части Украины в этом.

Я был раздражен, я американец, я задал конкретный вопрос, я хочу ответ, я надавил, это вызвало его раздражение. Я думал, он тянет время, но потом я понял, что это было его ответом", - сказал Карлсон.

Карлсон показал в камеру папку с документами, которые передал президент РФ, назвав их "чтением на ночь". Ответ президента РФ Карлсон назвал "очень интересным".