"Я надавил, это вызвало его раздражение": Такер Карлсон поделился впечатлениями от интервью с Путиным
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Американский журналист Такер Карлсон поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Журналист заявил, что получил от президента РФ Владимира Путина "чрезвычайно подробный ответ о причинах украинского кризиса".
"Интервью началось неожиданно. Я задал очевидный вопрос о том, почему он предпринял действия против Украины. Он ответил, что испытывал угрозу от НАТО, их оружии на Украине и так далее… Он погрузился в чрезвычайно подробную историю с IX века, с формирования России из племен, и части Украины в этом.
Я был раздражен, я американец, я задал конкретный вопрос, я хочу ответ, я надавил, это вызвало его раздражение. Я думал, он тянет время, но потом я понял, что это было его ответом", - сказал Карлсон.
Карлсон показал в камеру папку с документами, которые передал президент РФ, назвав их "чтением на ночь". Ответ президента РФ Карлсон назвал "очень интересным".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060022-ya-nadavil-eto-vyzvalo-ego-razdrazhenie-taker-karlson-podelilsya-vpechatleniyami-ot-intervyu-s-putinym/