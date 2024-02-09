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Путин: У России нет никаких притязаний и планов направить войска в Польшу и Латвию

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин заявил, что у РФ нет планов направить войска в Польшу и Латвию, передает NUR.KZ.

Интервью, которое длится более двух часов, опубликовано на сайте Карлсона.

Во время интервью Путин отметил, что у России нет никаких глобальных территориальных притязаний, и тем более каких-то планов направлять свои войска в Польшу или Латвию.

"Они говорят об этом, и они стараются запугать своё население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди - не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди - прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза", - сказал Путин.

На вопрос, может ли он представить себе сценарий, при котором Россия направит свои войска, например, в Польшу, Путин ответил: "Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии - нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы".

Карлсон попросил российского президента еще раз подтвердить, что у него нет территориальных притязаний на всем континенте.

"Это абсолютно исключено. Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу - втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество. Это очевидно", - заявил Путин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060014-putin-u-rossii-net-nikakih-prityazaniy-i-planov-napravit-voyska-v-polshu-i-latviyu/

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