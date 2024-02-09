Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону: о чем говорил президент России

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: t.me/news_kremlin

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону. Видео появилось на сайте Карлсона, передает NUR.KZ.

Интервью длится более 2 часов и опубликовано оно на английском языке.

В интервью глава РФ заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.

Россия и Украина рано или поздно договорятся, заявил Путин.

Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса о неожиданном ударе Америки по России: почему он считает, что США могли нанести неожиданный удар по России.

"Дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России, я так и не говорил. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор?" - ответил Путин.

Президент России также заявил, что ️НАТО может достойно признать контроль России за новыми территориями.

Говоря о Крыме, Путин заявил, что в 2014 году Россия "была вынуждена взять Крым под свою защиту, так как полуостров был под угрозой".

"Тех, кто не признал госпереворот, а это был госпереворот, начали преследовать, создали угрозу для Крыма, который мы были вынуждены взять под защиту", - поделился глава РФ.

Он также рассказал про специальную военную операцию.

"Россия пока не достигла целей СВО, потому что одна из них – это денацификация, что значит запрет всяческих неонацистских движений", — заверил глава РФ.

Он добавил, что это не Россия начала войну, а Украину, и цель России - прекратить войну.

"Россия и Украина в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году договорились, что на Украине законодательно будет запрещен неонацизм", - пояснил российский лидер.

На вопрос Карлсона о том, кто взорвал "Северный поток", Путин заявил: "Конечно, вы!", имея в виду американцев.

"Искать надо того, кто хотел и мог это сделать", - отметил президент РФ.

На вопрос, почему Россия не обнародует информацию о взрывах на "Северных потоках", российский президент ответил так: "Засветим свои источники информации, а результата не добьемся".

Он также заявил, что Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, и теперь США должны исправлять эту ошибку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060012-putin-dal-intervyu-amerikanskomu-zhurnalistu-takeru-karlsonu-o-chem-govoril-prezident-rossii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.