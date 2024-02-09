Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону: о чем говорил президент России

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону. Видео появилось на сайте Карлсона, передает NUR.KZ.

Интервью длится более 2 часов и опубликовано оно на английском языке.

В интервью глава РФ заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.

Россия и Украина рано или поздно договорятся, заявил Путин.

Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса о неожиданном ударе Америки по России: почему он считает, что США могли нанести неожиданный удар по России.

"Дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России, я так и не говорил. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор?" - ответил Путин.

Президент России также заявил, что ️НАТО может достойно признать контроль России за новыми территориями.

Говоря о Крыме, Путин заявил, что в 2014 году Россия "была вынуждена взять Крым под свою защиту, так как полуостров был под угрозой".

"Тех, кто не признал госпереворот, а это был госпереворот, начали преследовать, создали угрозу для Крыма, который мы были вынуждены взять под защиту", - поделился глава РФ.

Он также рассказал про специальную военную операцию.

"Россия пока не достигла целей СВО, потому что одна из них – это денацификация, что значит запрет всяческих неонацистских движений", — заверил глава РФ.

Он добавил, что это не Россия начала войну, а Украину, и цель России - прекратить войну.

"Россия и Украина в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году договорились, что на Украине законодательно будет запрещен неонацизм", - пояснил российский лидер.

На вопрос Карлсона о том, кто взорвал "Северный поток", Путин заявил: "Конечно, вы!", имея в виду американцев.

"Искать надо того, кто хотел и мог это сделать", - отметил президент РФ.

На вопрос, почему Россия не обнародует информацию о взрывах на "Северных потоках", российский президент ответил так: "Засветим свои источники информации, а результата не добьемся".

Он также заявил, что Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, и теперь США должны исправлять эту ошибку.