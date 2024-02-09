Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону: о чем говорил президент России
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Президент Российской Федерации Владимир Путин дал интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону. Видео появилось на сайте Карлсона, передает NUR.KZ.
Интервью длится более 2 часов и опубликовано оно на английском языке.
В интервью глава РФ заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.
Россия и Украина рано или поздно договорятся, заявил Путин.
Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса о неожиданном ударе Америки по России: почему он считает, что США могли нанести неожиданный удар по России.
"Дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России, я так и не говорил. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор?" - ответил Путин.
Президент России также заявил, что ️НАТО может достойно признать контроль России за новыми территориями.
Говоря о Крыме, Путин заявил, что в 2014 году Россия "была вынуждена взять Крым под свою защиту, так как полуостров был под угрозой".
"Тех, кто не признал госпереворот, а это был госпереворот, начали преследовать, создали угрозу для Крыма, который мы были вынуждены взять под защиту", - поделился глава РФ.
Он также рассказал про специальную военную операцию.
"Россия пока не достигла целей СВО, потому что одна из них – это денацификация, что значит запрет всяческих неонацистских движений", — заверил глава РФ.
Он добавил, что это не Россия начала войну, а Украину, и цель России - прекратить войну.
"Россия и Украина в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году договорились, что на Украине законодательно будет запрещен неонацизм", - пояснил российский лидер.
На вопрос Карлсона о том, кто взорвал "Северный поток", Путин заявил: "Конечно, вы!", имея в виду американцев.
"Искать надо того, кто хотел и мог это сделать", - отметил президент РФ.
На вопрос, почему Россия не обнародует информацию о взрывах на "Северных потоках", российский президент ответил так: "Засветим свои источники информации, а результата не добьемся".
Он также заявил, что Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, и теперь США должны исправлять эту ошибку.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060012-putin-dal-intervyu-amerikanskomu-zhurnalistu-takeru-karlsonu-o-chem-govoril-prezident-rossii/