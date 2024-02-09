Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Путин вспомнил, как предложил Клинтону взять Россию в НАТО

Опубликовано:

Флаг НАТО
Флаг НАТО. Иллюстративное фото: picture alliance / Contributor / Getty Images

Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что ставил вопрос о возможности вступления РФ в НАТО еще в 2000 году, передает NUR.KZ.

Интервью российского президента американскому журналисту вышло на сайте Такера Карлсона. Перевод слов Путина приводят российские СМИ.

В ходе беседы Путин рассказал, что в 2000 году в разговоре с президентом США Биллом Клинтоном ставил вопрос о возможности вступления России в НАТО, пишет РИА Новости.

"На встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном – вот здесь рядышком, в соседнем помещении – я ему сказал, задал вопрос: послушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это было бы возможно?

Он сказал: ты знаешь, это интересно, я думаю, что да", - рассказал Путин и предложил Такеру Карлсону спросить о таком разговоре у Клинтона.

Однако позже, когда президенты встретились за ужином, Клинтон изменил свое мнение.

"Знаешь, я поговорил со своей командой, нет, сейчас это невозможно", - процитировал Путин Клинтона.

По словам Путина, экс-президент США может это подтвердить. Если бы Клинтон сказал "да", власти России начали бы готовиться к вступлению в альянс, заявил глава РФ.

"В конечном итоге это могло бы произойти, если бы мы увидели искреннее желание со стороны наших партнеров. Но этого не произошло. Ну нет значит нет", - пояснил Путин.

По его словам, Россия поняла, что ей "не рады" в Североатлантическом альянсе, но все равно стремилась выстраивать отношения со странами блока: "Например, во время событий на Ближнем Востоке, в Ираке, мы очень мягко, спокойно и осторожно выстраивали отношения с США".

Напомним, сегодня вышло в свет интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. О чем они говорили, можно почитать здесь.

Добавим, что по информации на сайте Британской энциклопедии, Организация Североатлантического договора или Североатлантический альянс (НАТО) – это военный союз, первоначальной целью которого было создание противовеса советским войскам, размещенным в центральной и восточной Европе после Великой мировой войны.

В НАТО входят Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенное Королевство, США и Франция, Греция, Турция, Германия, Испания, Венгрия, Польша и Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060023-putin-vspomnil-kak-predlozhil-klintonu-vzyat-rossiyu-v-nato/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.