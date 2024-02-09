Путин вспомнил, как предложил Клинтону взять Россию в НАТО

Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что ставил вопрос о возможности вступления РФ в НАТО еще в 2000 году, передает NUR.KZ.

Интервью российского президента американскому журналисту вышло на сайте Такера Карлсона. Перевод слов Путина приводят российские СМИ.

В ходе беседы Путин рассказал, что в 2000 году в разговоре с президентом США Биллом Клинтоном ставил вопрос о возможности вступления России в НАТО, пишет РИА Новости.

"На встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном – вот здесь рядышком, в соседнем помещении – я ему сказал, задал вопрос: послушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это было бы возможно?

Он сказал: ты знаешь, это интересно, я думаю, что да", - рассказал Путин и предложил Такеру Карлсону спросить о таком разговоре у Клинтона.

Однако позже, когда президенты встретились за ужином, Клинтон изменил свое мнение.

"Знаешь, я поговорил со своей командой, нет, сейчас это невозможно", - процитировал Путин Клинтона.

По словам Путина, экс-президент США может это подтвердить. Если бы Клинтон сказал "да", власти России начали бы готовиться к вступлению в альянс, заявил глава РФ.

"В конечном итоге это могло бы произойти, если бы мы увидели искреннее желание со стороны наших партнеров. Но этого не произошло. Ну нет значит нет", - пояснил Путин.

По его словам, Россия поняла, что ей "не рады" в Североатлантическом альянсе, но все равно стремилась выстраивать отношения со странами блока: "Например, во время событий на Ближнем Востоке, в Ираке, мы очень мягко, спокойно и осторожно выстраивали отношения с США".

Напомним, сегодня вышло в свет интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. О чем они говорили, можно почитать здесь.

Добавим, что по информации на сайте Британской энциклопедии, Организация Североатлантического договора или Североатлантический альянс (НАТО) – это военный союз, первоначальной целью которого было создание противовеса советским войскам, размещенным в центральной и восточной Европе после Великой мировой войны.

В НАТО входят Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенное Королевство, США и Франция, Греция, Турция, Германия, Испания, Венгрия, Польша и Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.