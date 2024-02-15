"Полного удовольствия я не получил": Путин об интервью с Карлсоном

Президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, передает NUR.KZ со ссылкой на Кремль.

О своих впечатлениях от интервью с Карлсоном глава РФ рассказал российскому журналисту Павлу Зарубину. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Кремля.

Зарубин отметил, что западные СМИ раскритиковали Карлсона за то, что тот был слишком мягким с российским президентом.

"Я думаю, что Карлсон - опасный человек, потому что я, честно говоря, думал, что он будет вести себя агрессивно и будет задавать так называемые острые вопросы. Я не просто был к этому готов - я этого хотел, потому что это давало бы мне возможность так же остро отвечать. Это, на мой взгляд, придало бы определенную специфику всей нашей беседе.

Но он избрал другую тактику: он несколько раз пытался меня прервать. Но, все-таки, на удивление, для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касательно истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов. Поэтому, откровенно говоря, я полного удовольствия от этого интервью не получил", - заявил глава РФ.

Отметим, ранее и сам Карлсон поделился своими впечатлениями от разговора. Он заявил, что надавил на российского президента, чем вызвал у того недовольство.

Напомним, интервью Владимира Путина экс-ведущему американского канала Fox News Такеру Карлсону вышло в свет 9 февраля.

В интервью глава РФ заявил, что Россия пока не достигла целей войны в Украине, а именно, по его словам, - "денацификации". Также Путин отметил, что у него нет никаких глобальных территориальных притязаний и каких-то планов направлять свои войска в Польшу или Латвию.

Еще он заявил, что Украина при СССР получила огромное количество территорий, "которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье", а также выразил мнение, что Россия добровольно и инициативно пошла на развал Советского союза.

Российский президент вновь повторил свой тезис о том, что Украина - искусственно созданное государство. Во время интервью Путин рассказал Карлсону, что предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону принять Россию в НАТО.

А как отреагировали западные СМИ на это интервью, можно узнать здесь.