"У нас ток-шоу или серьезный разговор": Карлсон спросил Путина о "внезапном нападении США на РФ"

Американский журналист Такер Карлсон начал интервью с президентом Владимиром Путиным с вопроса о возможном нападении США по России, передает NUR.KZ.

Интервью, которое ранее анонсировал Карлсон, появилось на его сайте. Оно опубликовано на английском языке и длится более 2 часов.

"Господин президент, спасибо вам. 22 февраля 2022 года вы обратились к своей стране с обращением, когда начался конфликт на Украине, и вы сказали, что действовали, потому что пришли к выводу, что Соединенные Штаты через НАТО могут инициировать, цитирую, «внезапное нападение на нашу страну”, и это слишком для американских ушей, это звучит параноидально.

Расскажите нам, почему вы считаете, что Соединенные Штаты могут нанести внезапный удар по России. Как вы пришли к такому выводу?" - спросил Такер Карлосон.

Путин в ответ заявил:

"Дело не в том, что Америка, Соединенные Штаты собирались нанести внезапный удар по России. Я этого не говорил. У нас ток-шоу или серьезный разговор?" - заявил в ответ Путин.

После этого Путин озвучил историческую справку об истории Украины. В частности, он напомнил о том, как появилось Российское государство, и рассказал о Крещении Руси в 988 году. Перевод его слов приводит РИА Новости.

Затем, рассказал Путин, начало складываться единое Российское государство с центром в Москве, но южная часть русских земель, включая Киев, начала тянуться к другому "магниту" - к центру, который складывался в Европе, Великому Литовскому княжеству. Позже эти земли оказались в составе Польско-Литовского государства. Поляки, по словам Путина, относились к этой части русских земель достаточно жестко, поэтому люди начали бороться за свои права и писать письма в Варшаву, требуя соблюдения своих прав.

Он также заявил, что "идеи украинизации южных русских земель" активно продвигались австрийским генеральным штабом перед Первой мировой войной.

"Все понятно, для чего: потому что в преддверии мировой войны, конечно, было стремление ослабить потенциального противника, было стремление создать себе благоприятные условия в приграничной полосе. И эта идея, родившаяся когда-то в Польше, что люди, проживающие на этой территории, не совсем русские, они якобы особая этническая группа, украинцы, начала продвигаться и австрийским генеральным штабом", - считает Путин.

При формировании Советского Союза большевики создали советскую Украину, которая до тех пор вообще не существовала, заявил глава РФ.

"После победы в Великой Отечественной войне, как мы говорим, это Вторая мировая война, все эти территории (Украины - прим. ред.) окончательно были закреплены за Россией, за Советским Союзом. А Польша в порядке компенсации, так надо полагать, получила западные, исконно германские, территории– восточную часть Германии, часть земель, это западные районы Польши сегодня. И, естественно, опять вернули выход к Балтийскому морю, опять вернули Данциг, который стал называться по-польски", - рассказал Путин Карлсону.

Советская Украина, напомнил глава государства, получила огромное количество территорий, "которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье".