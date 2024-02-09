Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Путин: Россия добровольно и инициативно пошла на развал СССР

Опубликовано:

Женщина с флагом СССР идет по площади
Флаг СССР. Иллюстративное фото: Gettty Images/Chip HIRES / Contributor

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону. Видео появилось на сайте Карлсона, передает NUR.KZ.

В интервью, среди прочего, Путин заявил, что Россия добровольно и инициативно пошла на развал Советского Союза. Москва ожидала, что это будет понято как предложение к сотрудничеству и союзничеству.

Российский президент напомнил, что "и на Западе были умные люди". В качестве примера Путина назвал немецкого политика Эгона Бара, который, по словам главы РФ, осознавал необходимость новой системы безопасности в Европе после окончания холодной войны.

"Он так и говорил: если НАТО будет распространяться, все будет то же самое, как в условиях "холодной войны", только ближе к границам России. Вот и все. Умный был дед. Его никто не послушал", - заявил Путин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060016-putin-rossiya-dobrovolno-i-initsiativno-poshla-na-razval-sssr/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.