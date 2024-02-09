Путин: Россия добровольно и инициативно пошла на развал СССР

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону. Видео появилось на сайте Карлсона, передает NUR.KZ.

В интервью, среди прочего, Путин заявил, что Россия добровольно и инициативно пошла на развал Советского Союза. Москва ожидала, что это будет понято как предложение к сотрудничеству и союзничеству.

Российский президент напомнил, что "и на Западе были умные люди". В качестве примера Путина назвал немецкого политика Эгона Бара, который, по словам главы РФ, осознавал необходимость новой системы безопасности в Европе после окончания холодной войны.

"Он так и говорил: если НАТО будет распространяться, все будет то же самое, как в условиях "холодной войны", только ближе к границам России. Вот и все. Умный был дед. Его никто не послушал", - заявил Путин.