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Известный российский журналист направил запрос на интервью с Джо Байденом

Опубликовано:

Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев. Фото: Contributor/Getty Images

Российский журналист Дмитрий Киселев сегодня сообщил, что направил запрос в Белый дом на интервью с президентом США Джо Байденом, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Журналист Дмитрий Киселев сегодня в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом.

По его словам, он хочет продолжить диалог между странами после интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Запрос направлен в Белый дом в Вашингтон, добавил Киселев.

"Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент РФ Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя", – говорится в письме.

Интервью планирует проводить сам Киселев. В заявлении также говорится, что его хотят перевести на ряд иностранных языков, но на какие именно – не сообщается.

Напомним, интервью Владимира Путина экс-ведущему американского канала Fox News Такеру Карлсону вышло в свет 9 февраля.

В интервью глава РФ заявил, что Россия пока не достигла целей войны в Украине, а именно, по его словам, – "денацификации". Также Путин отметил, что у него нет никаких глобальных территориальных притязаний и каких-то планов направлять свои войска в Польшу или Латвию.

Еще он заявил, что Украина при СССР получила огромное количество территорий, "которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье", а также выразил мнение, что Россия добровольно и инициативно пошла на развал Советского союза.

Российский президент вновь повторил свой тезис о том, что Украина - искусственно созданное государство. Во время интервью Путин рассказал Карлсону, что предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону принять Россию в НАТО.

А как отреагировали западные СМИ на это интервью, можно узнать здесь.

Позже Путин и Карлсон делились своими впечатлениями от разговора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2061572-rossiyskiy-zhurnalist-napravil-zapros-na-intervyu-s-baydenom/

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