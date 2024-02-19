"Кремль не располагает информацией": Песков о передаче тела Навального родственникам

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о передаче тела Алексея Навального родственникам, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией, когда тело Алексея Навального может быть выдано семье после проведения необходимых процедур.

"Это вопрос не к нам. И мы не занимаемся этим делом. Это не является функциями администрации президента", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее специалисты-медики заявили, что "чем дольше российские власти тянут со вскрытием тела Алексея Навального, тем менее вероятной представляется версия о его смерти от естественных причин".

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный умер в пятницу, 16 февраля, в колонии. Об этом сообщили представители Федеральной службы исполнения наказаний России. Ему было 47 лет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Мы писали, как в мире отреагировали на смерть Навального. Добавим, что после новостей о том, что его не стало, в ряде городов мира люди вышли на митинги.

Также в день смерти политика с речью на Мюнхенской конференции выступила его супруга Юлия.

Позже с обращением в связи со смертью Алексея Навального выступил американский президент Джо Байден.

Сейчас родственники оппозиционера пытаются найти тело Навального. Для этого его мать вместе с адвокатом приехала в колонию. Однако забрать тело сына ей не удалось.