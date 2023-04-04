Флаг НАТО. Иллюстративное фото: picture alliance / Contributor/ Getty Images

Финляндия официально стала членом НАТО - сегодня, 4 апреля, в Брюсселе состоялась официальная церемония вступления страны в Североатлантический альянс, сообщается на официальном сайте организации.

В день 74-летия НАТО в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел стран Североатлантического альянса.

Документ о присоединении Финляндии к блоку НАТО подписал глава МИД Пекка Хаависто в рамках данного мероприятия.

Финляндии стала 31-й страной, которая входит в этот альянс.

"В этот самый день в 1949 году в Вашингтоне был подписан Вашингтонский договор, основополагающий договор НАТО, и трудно представить себе лучший способ отметить нашу годовщину, чем то, что Финляндия станет полноправным членом Альянса", - заявлял генсек организации Столтенберг, открывая встречу глав МИД.

Президент Саули Ниинисте в своем официальном микроблоге в Twitter поделился поздравлением от президента Литвы Гитанаса Науседы.

"Позвонил президенту Финляндии Саули Ниинисте, чтобы поздравить Финляндию со статусом 31-го члена НАТО. Членство Финляндии в НАТО значительно укрепит безопасность региона Балтийского моря. С нетерпением ждем возможности приветствовать Финляндию как надежного союзника на Вильнюсском саммите НАТО!" - написал политик.

Вступление Финляндии в НАТО

Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года.

Тогда президент Турции, которая тоже входит в НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что не считает эту идею хорошей.

Глава Турции объяснил, что организация, которая запрещена на территории Турции, действует в этих скандинавских странах. После были озвучены требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Несмотря на разногласия, в июле прошлого года страны НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции. Однако в августе Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполнили условий по НАТО.

В конце декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Швеция и Финляндия станут частью Североатлантического альянса в 2023 году.

В январе Эрдоган заявил, что не поддерживает заявку Швеции в НАТО, однако турецкая сторона согласна принять Финляндию в альянс.

23 марта президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО является очередным обострением ситуации. Он пояснил, что Москва расценивает расширение альянса как посягательство на безопасность России.

Он также добавил, что Россия будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления страны в НАТО, исходя из этого будут приниматься те меры, которые РФ посчитает необходимыми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015430-finlyandiya-ofitsialno-stala-chlenom-nato/