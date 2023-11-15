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Эвакуированные из сектора Газа казахстанцы прибыли в Каир

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КПП "Рафах"
КПП "Рафах". Кадр из видео: t.me/pressmfakz

Казахстанцы, которые сегодня были эвакуированы из сектора Газа, прибыли в Каир и размещены в гостинице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

"Наши соотечественники, которые сегодня были эвакуированы из сектора Газа, прибыли в Каир и размещены в гостинице.

Казахстанские дипломаты и сотрудники международных организаций оказывают им всю необходимую помощь, в том числе психологическую поддержку.

Вместе с тем решаются вопросы документирования граждан РК и членов их семей", – сообщили в МИД РК.

Сегодня ранее сообщалось, что более 90 эвакуированных из сектора Газа казахстанцев выехали в Египет.

Казахстанцы в секторе Газа

В начале октября в казахстанском МИД сообщили, что в секторе Газа находятся примерно 25 семей, среди которых есть граждане нашей страны.

23 октября стало известно, что гражданка Казахстана погибла в секторе Газа, вместе с ней погибла ее дочь.

Депутат Нурия Ниязова предложила обеспечить бесперебойной связью казахстанцев, которые находятся в секторе Газа.

Также ранее вице-министр иностранных дел Кайрат Умаров пояснял, почему не удается эвакуировать граждан Казахстана из сектора Газа. Он подчеркнул, что переговоры о выводе граждан продолжаются.

На минувших выходных на саммите ЛАГ и ОИС в Саудовской Аравии глава МИД РК заявил, что наша страна полностью поддерживает права палестинцев на самоопределение и создание своего государства.

В понедельник в МИД РК сообщили о начале эвакуации казахстанцев из сектора Газа.

Также в ведомстве рассказали о сложностях эвакуации из сектора Газа "смешанных" семей, в которых один человек является гражданином Казахстана, а его супруг – из Палестины.

Во вторник стало известно, что более 120 казахстанцев и членов их семей эвакуируют из сектора Газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2045925-evakuirovannye-iz-sektora-gaza-kazahstantsy-pribyli-v-kair/

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