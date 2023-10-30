Мать похищенной ХАМАС немки Шани Лук сообщила о ее гибели, МИД Израиля подтвердил информацию

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило гибель заложницы ХАМАС Шани Лук - ее тело опознали. До этого информацию гибели девушки сообщала ее мать.

Мать Шани, Рикарда Лук, в разговоре с журналистами, как пишет немецкое издание RTL, заявила о том, что трагическую новость о гибели дочери ей сообщили военные Израиля.

По словам женщины, был найден осколок кости черепа, по которому удалось провести ДНК-тест.

Позже в (ранее Twitter) дипломаты подтвердили гибель девушки.

"Мы с глубоким потрясением сообщаем, что тело 23-летней Шани Лук было найдено и опознано", – говорится в сообщении ведомства.

В МИД Израиля также уточнили, что у девушки было два гражданства – Израиля и Германии.

Шани была похищена с музыкального фестиваля и подверглась пыткам со стороны террористов ХАМАС, добавили в министерстве.

Напомним, ранее "Русская служба Би-Би-Си" сообщала, что Шани Лук была в числе посетителей фестиваля у границы с сектором Газа. Ее опознали на страшном видео – девушка лежала в кузове пикапа без сознания на фоне вооруженных людей.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

21 октября Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа – в настоящее время в анклав с израильской стороны ничего не поступает.

25 и 26 октября несколько городов Израиля подверглись ракетному обстрелу. Израильские СМИ сообщали, что ракеты были выпущены с территорий Ливана и сектора Газа.

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пропалестинском митинге в аэропорту Ататюрк в Стамбуле пообещал объявить Израиль военным преступником.

Сегодня стало известно о том, что Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре на территории Сирии – в ЦАХАЛ заявили, что это ответ на обстрелы с их стороны.