Тела жертв атаки ХАМАС были найдены в объятиях друг друга

Родители женщины британско-израильского происхождения, убитой в своем доме боевиками ХАМАС вместе с двумя детьми, говорят, что их нашли в объятиях друг друга.

48-летняя уроженка Бристоля Лианна Шараби и две ее дочери-подростка погибли 7 октября в своем доме в кибуце Беэри, когда его штурмовал ХАМАС.

Родители Лианны, Гилл и Пит Брисли, рассказали, что она до конца пыталась защитить своих дочерей: «Лианна поступила как любая мать – держала своих детей на руках».

Родители Лианны, живущие сейчас в английском Бридженде, рассказали Би-би-си о своей дочери и внуках Нойе и Яхеле через несколько дней после их похорон.

По мнению Гилл Брисли, в Израиле обычно царила дружелюбная атмосфера, и страна была «прекрасным местом для создания семьи».

«Там, где они жили, при нормальных обстоятельствах было самое безопасное место для воспитания детей: отличные детские сады, школы, они всех знали, занимались спортом, катались на велосипедах, ездили в другие районы Израиля», – сказала она.

Это продолжалось до 7 октября, когда ХАМАС захватил дом Шараби, в который они переехали три года назад.

По словам Пита Брисли, эту новость он увидел по телевизору:

«Я включил телевизор, увидел, что началась беда, послал Лианне сообщение, чтобы спросить, все ли с ней в порядке, но она не ответила, – сказал он. – Думаю, к тому времени она уже была мертва. Их дом был одним из ближайших к барьеру, через который вошли боевики ХАМАС. Все, кто находился на улице, были убиты или тяжело ранены».

По словам Гилл Брисли, позже они узнали, что израильские солдаты нашли тела их внуков в объятиях Лианны, и она «поступила как любая мать – держала своих детей на руках, до конца пытаясь их защитить».

Гилл Брисли рассказывает, что Лианна была «счастливым ребенком» и «всегда хотела путешествовать по миру».

По ее словам, в 19 лет Лианна переехала из Бристоля в израильский кибуц, через несколько месяцев встретила своего будущего мужа и решила строить там свою жизнь: выучила иврит и родила двух дочерей – Яхель и Нойю. На момент нападения ХАМАС им было 13 и 16 лет.

Гилл Брисли в последний раз видела дочь и внуков в июле, после того как они побывали на бат-мицве Яхели и провели две недели каникул, «играя в бассейне и дурачась».

Не имея возможности приехать на похороны, члены семьи прощались с погибшими с помощью WhatsApp — смотрели церемонию похорон, на которую собрались сотни людей.

«Мы чувствуем оцепенение... Что случилось – то случилось, мы не можем этого изменить, – говорит Гилл Брисли. – Мы должны через это пройти».