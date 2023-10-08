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30 лет независимости Казахстана

"Превратим в руины": премьер Израиля объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город

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Удары по Газе
Удары по Газе. Фото: Ashraf Amra/Anadolu/ Getty Images

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал жителей Сектора Газа немедленно покинуть город, поскольку армия готовит военную операцию, передает NUR.KZ.

Биньямин Нетаньяху в своем аккаунте в соцсети X (Twitter ) сегодня ночью опубликовал пост, в котором заявил, что Израиль решительно ответит на нападение и призвал жителей Газы немедленно покинуть город.

По его словам, армия "будет действовать повсюду с полной силой".

"Все места, где находится ХАМАС, в этом городе зла, все места, где ХАМАС скрывается и действует, мы превратим их в руины", – заявил премьер Израиля.

Нетаньяху назвал нападение на Израиль беспрецедентным и заверил, что "это больше не повторится".

"То, что произошло, в Израиле не видели – и я позабочусь о том, чтобы это не повторилось. Все правительство поддерживает это решение", – написал он.

По словам Нетаньяху, ХАМАС развязал "жестокую войну, направленную против мирных жителей", однако победа будет за Израилем, заявил он.

"Мы победим, но цена будет высокой", — добавил премьер страны.

Позже Биньямин Нетаньяху опубликовал еще один пост, в котором объявил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и уничтожении большей части сил, которые проникли на территорию страны.

"Мы вступаем в долгую и трудную войну, которая была навязана нам убийственной атакой ХАМАСа. Первый этап в настоящее время подходит к завершению, уничтожена большая часть вражеских сил, проникших на нашу территорию", — написал он в соцсети X (Twitter).

Одновременно, по его словам, Израиль начал "наступательный этап" на Газу.

В то же время мы начали наступательную операцию и она будет продолжаться без оговорок и без передышек – до тех пор, пока цели не будут достигнуты", – заявил Нетаньяху.

Напомним, ранее посольство Казахстана в Израиле обратилось к согражданам в связи с обстановкой в стране. Дипломаты призвали всех находиться в безопасных местах.

Ситуация в Израиле

Вчера утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ракеты выпустили в 06:30 по местному времени (09:30 по времени Астаны), когда большинство жителей спали.

Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС, объявив о начале операции "Буря Аль-Аксы".

В свою очередь Армия обороны Израиля заявила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Была начата контртеррористическая операция "Железные мечи".

Вместе с тем министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС начал войну против его государства. Премьер Биньямин Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль находится в состоянии войны, добавив, что враг "заплатит такую цену, какой он еще никогда не знал".

На всей территории Израиля объявлено чрезвычайное положение.

ХАМАС, как пишет Britannica, – воинствующее палестинское националистическое и исламистское движение на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, выступающее за создание независимого исламского государства на территории исторической Палестины. Было основано в 1987 году.

Сектор Газа – территория, занимающая 363 кв. км вдоль Средиземного моря к северо-востоку от Синайского полуострова. На востоке и севере граничит с Израилем. Регион необычен тем, что является густонаселенной территорией, не признанной де-юре частью какой-либо существующей страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2040045-prevratim-v-ruiny-premer-izrailya-obyavil-o-nachale-nastupleniya-na-gazu-i-prizval-zhiteley-pokinut-gorod/

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