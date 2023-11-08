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Министр обороны Израиля заявил о боях "в сердце Газы"

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Йоав Галлант
Йоав Галлант. Фото: Elad Malka (IMoD)/Handout/Anadolu via Getty Images

Глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что их армия ведет бои "в сердце города Газа" при полной координации с ВВС и ВМС, передает РИА Новости.

"Силы ЦАХАЛ находятся в сердце города Газа. Они подошли с севера и юга и шли в атаку в полной координации с военно-воздушными и военно-морскими силами", – заявил он.

Также Йоав Галлант назвал сектор Газа "крупнейшей террористической базой, когда-либо построенной человечеством", и отверг возможность гуманитарных пауз до тех пор, пока группировка ХАМАС не освободит более 240 заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС.

В понедельник стало известно, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

Между тем, по последним данным, количество погибших в секторе Газа с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС превысило 10 тысяч человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2044674-ministr-oborony-izrailya-zayavil-o-boyah-v-samom-serdtse-gazy/

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