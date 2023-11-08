Министр обороны Израиля заявил о боях "в сердце Газы"
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Глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что их армия ведет бои "в сердце города Газа" при полной координации с ВВС и ВМС, передает РИА Новости.
"Силы ЦАХАЛ находятся в сердце города Газа. Они подошли с севера и юга и шли в атаку в полной координации с военно-воздушными и военно-морскими силами", – заявил он.
Также Йоав Галлант назвал сектор Газа "крупнейшей террористической базой, когда-либо построенной человечеством", и отверг возможность гуманитарных пауз до тех пор, пока группировка ХАМАС не освободит более 240 заложников.
Ситуация на Ближнем Востоке
В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.
Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.
В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.
С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.
31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС.
В понедельник стало известно, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.
Между тем, по последним данным, количество погибших в секторе Газа с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС превысило 10 тысяч человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2044674-ministr-oborony-izrailya-zayavil-o-boyah-v-samom-serdtse-gazy/