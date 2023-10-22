Боевики ХАМАС заявили о готовности отпустить еще двух заложниц

Боевое крыло палестинского исламистского движения ХАМАС объявило о готовности отпустить еще двух заложниц, передает РБК со ссылкой на заявление группировки.

Издание со ссылкой на Telegram-канал ХАМАС сообщает, что боевики группировки готовы сегодня, 22 октября, отпустить двух заложниц.

"Бригады аль-Кассама" объявляют, что они готовы освободить завтра [22 октября] двух заложниц, Нурит и Йохевед, посредством тех же процедур, которые были применены при освобождении двух пленниц-американок", – заявили в ХАМАС.

Напомним, ранее боевики ХАМАС освободили из своего плена американских гражданок Джудит и Натали Раанан – информацию об этом подтвердили власти США и Израиля.

Позже пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари назвал число людей, которые находятся в заложниках у ХАМАС.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

МИД РК также сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке. В министерстве сообщили, что Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев.

Тем временем администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса 105 миллиардов долларов. В эту сумму входит помощь Украине и Израилю - ранее глава Белого Дома выступил с обращением к американцам по этому поводу.

Вчера стало известно о том, что в сектор Газа пустили грузовики с гуманитарной помощью – по информации СМИ, КПП закрыли после того, как на территорию анклава въехали 20 грузовиков.

Также спикер Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа – в настоящее время в анклав с израильской стороны ничего не поступает.