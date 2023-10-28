Эрдоган пообещал объявить Израиль военным преступником. Тель-Авив в ответ отзывает дипломатов из Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня выступил на пропалестинском митинге, который прошел аэропорту Ататюрк в Стамбуле, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

В ходе своего выступления перед митингующими Эрдоган напомнил, что территорию анклава в прошлом контролировала Османская империя и туркам не хватит просто осудить происходящее сейчас в Газе. При этом, главным виновником военного вспыхнувшего конфликта он назвал Запад.

Как пишет издание, Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа.

До начала митинга Эрдоган призвал Израиль прекратить удары по сектору Газа, поскольку под обстрелы попадает гражданское население, в том числе женщины и дети.

Позднее в ответ на эти заявления Эрдогана глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что поручил дипломатическим представителям страны в Турции вернуться на родину.

"Учитывая серьезные заявления, исходящие из Турции, я распорядился вернуть на родину дипломатических представителей, чтобы провести переоценку отношений между Израилем и Турцией", — написал он в соцсети X.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

21 октября Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа – в настоящее время в анклав с израильской стороны ничего не поступает.

В среду и четверг, 25 и 26 октября, несколько городов Израиля подверглись ракетному обстрелу. Израильские СМИ пишут, что ракеты были выпущены с территорий Ливана и сектора Газа.

Минувшей ночью арабоязычные и израильские СМИ сообщили о самом сильном с начала военных действий обстреле Сектора Газа. Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль расширяет масштабы сухопутной операции.

Между тем минувшей ночью Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую защитить мирное население Газы и установить режим гуманитарного прекращения огня. Казахстан проголосовал за резолюцию.