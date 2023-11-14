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Армия Израиля захватила парламент Газы, пишут СМИ

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Военные Израиля
Военные Израиля. Фото: twitter.com/michael_mils

Израильские СМИ пишут, что военные Израиля захватили парламент в городе Газе и сделали коллективную фотографию на его трибуне вместе с флагом страны.

Как пишет The Times of Israel, на снимке запечатлены солдаты бригады "Голани", действующие в анклаве в рамках наземной операции.

С 2007 года в этом здании законодательного совета находились исключительно члены движения ХАМАС.

"На фотографии видно, как группа солдат с гордостью размахивает израильскими флагами в здании законодательного совета террористической организации", – также сообщает The Jerusalem Post.

Издание пишет, что министр обороны Йоав Галлант дал оценку ситуации, в которой он подчеркнул успехи военнослужащих ЦАХАЛа в боевых действиях в Газе.

"Силы ЦАХАЛа действуют по плану и выполняют задачи с точностью, летальностью и в координации между воздушными, морскими и сухопутными силами, используя точные разведданные", – сказал он.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В конце октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа – его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что демилитаризация Газы – единственный способ победить терроризм в регионе.

Как ранее стало известно, глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа.

А в ООН серьезно обеспокоены возможным срывом поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, связанной с нехваткой топлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2045644-armiya-izrailya-zahvatila-parlament-gazy-pishut-smi/

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