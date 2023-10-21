Первые грузовики с гумпомощью проехали в сектор Газа, но КПП быстро закрыли

Гуманитарную помощь стали пропускать в сектор Газа - первые грузовики проехали в анклав через КПП Рафах. Ранее стало известно об открытии пункта пропуска.

По информации корреспондента РИА Новости, на границе Египта и сектора Газа скопилось около 200 машин с гуманитарной помощью.

Как сообщает Al-Arabiya, египетское государственное телевидение показало несколько грузовиков, въезжающих на КПП.

По информации CNN, после того, как 20 грузовиков пересекли границу Газы, пропускной пункт быстро закрылся.

По словам представителя Генерального секретаря ООН, 20 грузовиков с гуманитарной помощью принадлежали египетскому Красному Полумесяцу.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

МИД РК также сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке. В министерстве сообщили, что Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев.

Добавим также, что ранее по больнице в секторе Газа был нанесен удар, в результате погибли сотни человек.

Палестинское министерство здравоохранения обвинило в ударе израильские силы, однако последние отрицают это. По их словам, трагедия в больнице произошла из-за ракет, выпущенных группировкой "Исламский джихад".

Накануне стало известно об ударе по православной церкви в Газе. Сообщается, что под завалами церкви могут находиться десятки человек.

Между тем Израиль во время эскалации посетили президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса 105 миллиардов долларов. В эту сумму входит помощь Украине и Израилю - ранее глава Белого Дома выступил с обращением к американцам по этому поводу.

Также стало известно об освобождении двух женщин из плена ХАМАС - они являются гражданками США.