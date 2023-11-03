Более 600 иностранцев смогут выехать из сектора Газа в пятницу

Власти Египта дали разрешение на выезд из сектора Газа через КПП "Рафах" для более чем 600 граждан других стран и палестинцев с двойным гражданством, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает информагентство, ссылаясь на данные администрации КПП "Рафах", 621 человек сможет покинуть сегодня сектор Газа. Согласно списку, среди эвакуируемых есть как иностранные граждане, так и палестинцы, имеющие двойное гражданство.

Список разделен на обладателей паспортов США, их – подавляющее большинство, а также Великобритании, Италии, Германии, Франции и Мексики.

При этом вчера вечером представитель КПП "Рафах" Ваиль Абу Омар сообщил РИА Новости, что погранпереход за день пересекли более 400 человек.

"Возможность покинуть палестинский сектор Газа, где идут военные действия, в четверг получили около 600 человек, имеющих гражданства других стран. Как следует из списка, полученного РИА Новости от администрации контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах" на границе между сектором и Египтом, в списке граждане Греции, Швейцарии, Нидерландов, Италии, Бахрейна", – сообщили корреспонденты издания.

При этом, как заявляют представители МИД Египта, ведомство принимает усилия для эвакуации из сектора Газа около семи тысяч иностранцев из более чем 60 стран.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, 7 октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию. Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

Несколько дней назад стало известно о том, что Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре на территории Сирии – в ЦАХАЛ заявили, что это ответ на обстрелы с их стороны.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что они перешли к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС.

Кроме того, стало известно, что Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газа, а Колумбия и Чили отзывают своих послов в Израиле.

Также в начале недели представители йеменского движения "Ансар Алла" заявили об ударах по израильским объектам. В СМИ появилась информация о том, что группировка объявила войну Израилю.

Еще сегодня мы писали о том, что Иордания в ответ на расширение боевых действий ЦАХАЛ в секторе Газа решила отозвать своего посла из Израиля.