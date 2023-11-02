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Армия Израиля заявила о прорыве обороны ХАМАС на севере сектора Газа

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Солдаты ЦАХАЛ
Солдаты ЦАХАЛ. Фото: Menahem Kahana / AFP via Getty Images

Сухопутным войскам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось прорвать переднюю линию обороны палестинской группировки ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом заявили в самом ЦАХАЛ.

Как пишет The Times of Israel, о прорыве линии обороны ХАМАС сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"Благодаря разведданным и скоординированным ударам с воздуха, моря и суши наши силы пробили передовые линии обороны ХАМАС на севере сектора", — цитирует издание заявление армии.

"Известия" сообщают, что в ЦАХАЛ заявили также об уничтожении истребителем руководителя подразделения противотанковых ракет движения ХАМАС Мухаммеда А'Сара в палестинском анклаве.

"Под командованием А'Сара были нанесены многочисленные удары противотанковыми ракетами по гражданским лицам и солдатам ЦАХАЛ", — говорится в сообщении армии.

Тем временем ХАМАС сообщило об уничтожении израильского танка, проникающий в южную часть сектора Газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043677-armiya-izrailya-zayavila-o-proryve-oborony-hamas-na-severe-sektora-gaza/

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