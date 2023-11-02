Кровавой бойней назвал ЮНИСЕФ удары Израиля по лагерю беженцев в Газе
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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвал удары Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа кровавой бойней. Между тем арабоязычные СМИ пишут о повторной атаке на лагерь.
В заявлении на сайте ЮНИСЕФ отмечается, что маленькие жители сектора Газа уже пережили многое - организация призвала стороны конфликта прийти к перемирию.
"Сцены кровавой бойни, происходящие в лагере Джабалия в секторе Газа в результате атак, ужасны", - говорится в сообщении организации.
Отмечается, что у фонда пока нет точных данных о количестве погибших в результате атаки детей.
"Лагери беженцев, поселения для перемещенных лиц и населяющее их гражданское население находятся под защитой международного гуманитарного права (МГП). Стороны конфликта обязаны уважать их и защищать от нападений", - заявили в ЮНИСЕФ.
Между тем ТАСС, со ссылкой на арабоязычные СМИ, пишет, что ЦАХАЛ в ночь на четверг вновь обстрелял район, в котором находится лагерь беженцев Джабалия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043681-krovavoy-boyney-nazval-yunisef-udary-izrailya-po-lageryu-bezhentsev-v-sektore-gaza/