Кровавой бойней назвал ЮНИСЕФ удары Израиля по лагерю беженцев в Газе

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвал удары Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа кровавой бойней. Между тем арабоязычные СМИ пишут о повторной атаке на лагерь.

В заявлении на сайте ЮНИСЕФ отмечается, что маленькие жители сектора Газа уже пережили многое - организация призвала стороны конфликта прийти к перемирию.

"Сцены кровавой бойни, происходящие в лагере Джабалия в секторе Газа в результате атак, ужасны", - говорится в сообщении организации.

Отмечается, что у фонда пока нет точных данных о количестве погибших в результате атаки детей.

"Лагери беженцев, поселения для перемещенных лиц и населяющее их гражданское население находятся под защитой международного гуманитарного права (МГП). Стороны конфликта обязаны уважать их и защищать от нападений", - заявили в ЮНИСЕФ.

Между тем ТАСС, со ссылкой на арабоязычные СМИ, пишет, что ЦАХАЛ в ночь на четверг вновь обстрелял район, в котором находится лагерь беженцев Джабалия.