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Израиль ударил по лагерю для беженцев в секторе Газа: погибли не менее 50 человек

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Сектор Газа
Сектор Газа. Фото: Ahmad Hasaballah/Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что нанесла удары по крупнейшему лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа. В Минздраве Газы заявили о как минимум 50 погибших.

Как пишет CNN, представитель Армии обороны Израиля подполковник Ричард Хехт сообщил, что авиаудар по лагерю был нанесен из-за того, что там прятался один из командиров ХАМАС.

Отвечая на вопрос о жертвах среди мирного населения, Хехт заявил, что это неизбежно при войне. Он призвал мирных жителей Газы эвакуироваться на юг.

Позже в ЦАХАЛ сообщили, что в результате удара был убит командир батальона ХАМАС Ибрагим Баири.

"Биари был одним из лидеров, ответственных за отправку боевиков-террористов "Нукбха" в Израиль для осуществления кровавого террора 7 октября. В результате удара пострадали многочисленные террористы ХАМАС", - цитирует издание заявление ЦАХАЛ.

По данным Израиля, Баири курировал все военные операции на севере сектора Газа с момента начала наземной операции, а также участвовал в многочисленных нападениях на Израиль, продолжавшихся десятилетиями.

Кроме того, в израильской армии подтвердили, что в результате удара разрушена подземная инфраструктура в Газе, которую, как заявили в ЦАХАЛ, "террористы использовали против Израиля".

Министерство иностранных дел Палестины уже отреагировало на ситуацию. В ведомстве заявили, что "самым решительным образом осуждает новую резню, совершенную оккупантами против палестинского народа в лагере Джабалия".

Al Jazeera со ссылкой на Минздрав сектора Газа, пишет, что в результате удара по лагерю Джабалия погибли по меньшей мере 50 человек, 150 ранены.

Между тем в ХАМАС отрицают, что в лагере находился один из их лидеров. Представитель палестинского движения Хазем Кассем обвинил Израиль в попытке оправдать "ужасное преступление против мирных жителей, детей и женщин".

РБК, ссылаясь на данные главного агентства ООН, поддерживающего палестинцев на этой территории, сообщает, что Джабалия является крупнейшим из восьми лагерей беженцев в секторе Газа. Он занимает территорию в 1,4 кв. км, но густо населен. По состоянию на лето 2023 года там были зарегистрированы 116 тыс. палестинских беженцев.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В минувшую пятницу сообщалось, что сектор Газа подвергся самому мощному с начала октября обстрелу. В результате ракетных и танковых атак анклав остался без связи и интернета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043467-izrail-udaril-po-lageryu-dlya-bezhentsev-v-sektore-gaza-pogibli-ne-menee-50-chelovek/

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