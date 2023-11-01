Израиль ударил по лагерю для беженцев в секторе Газа: погибли не менее 50 человек
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что нанесла удары по крупнейшему лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа. В Минздраве Газы заявили о как минимум 50 погибших.
Как пишет CNN, представитель Армии обороны Израиля подполковник Ричард Хехт сообщил, что авиаудар по лагерю был нанесен из-за того, что там прятался один из командиров ХАМАС.
Отвечая на вопрос о жертвах среди мирного населения, Хехт заявил, что это неизбежно при войне. Он призвал мирных жителей Газы эвакуироваться на юг.
Позже в ЦАХАЛ сообщили, что в результате удара был убит командир батальона ХАМАС Ибрагим Баири.
"Биари был одним из лидеров, ответственных за отправку боевиков-террористов "Нукбха" в Израиль для осуществления кровавого террора 7 октября. В результате удара пострадали многочисленные террористы ХАМАС", - цитирует издание заявление ЦАХАЛ.
По данным Израиля, Баири курировал все военные операции на севере сектора Газа с момента начала наземной операции, а также участвовал в многочисленных нападениях на Израиль, продолжавшихся десятилетиями.
Кроме того, в израильской армии подтвердили, что в результате удара разрушена подземная инфраструктура в Газе, которую, как заявили в ЦАХАЛ, "террористы использовали против Израиля".
Министерство иностранных дел Палестины уже отреагировало на ситуацию. В ведомстве заявили, что "самым решительным образом осуждает новую резню, совершенную оккупантами против палестинского народа в лагере Джабалия".
Al Jazeera со ссылкой на Минздрав сектора Газа, пишет, что в результате удара по лагерю Джабалия погибли по меньшей мере 50 человек, 150 ранены.
Между тем в ХАМАС отрицают, что в лагере находился один из их лидеров. Представитель палестинского движения Хазем Кассем обвинил Израиль в попытке оправдать "ужасное преступление против мирных жителей, детей и женщин".
РБК, ссылаясь на данные главного агентства ООН, поддерживающего палестинцев на этой территории, сообщает, что Джабалия является крупнейшим из восьми лагерей беженцев в секторе Газа. Он занимает территорию в 1,4 кв. км, но густо населен. По состоянию на лето 2023 года там были зарегистрированы 116 тыс. палестинских беженцев.
Конфликт Израиля и группировки ХАМАС
В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.
Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.
В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.
С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.
В минувшую пятницу сообщалось, что сектор Газа подвергся самому мощному с начала октября обстрелу. В результате ракетных и танковых атак анклав остался без связи и интернета.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043467-izrail-udaril-po-lageryu-dlya-bezhentsev-v-sektore-gaza-pogibli-ne-menee-50-chelovek/