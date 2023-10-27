Самая мощная атака с начала войны: взрывы прогремели в Газе, пропали интернет и связь (видео)

Арабоязычные и израильские СМИ сообщает о самом сильном с начала военных действий обстреле Сектора Газа. Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль расширяет масштабы сухопутной операции.

ТАСС со ссылкой на представителей ЦАХАЛ сообщает, что Израиль "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. ВС Израиля атакуют подземные цели и объекты инфраструктуры.

РБК, ссылаясь на агентство Al Arabiya, сообщает, что израильская армия нанесла по северу сектора Газа серию мощных ударов.

По словам корреспондента арабоязычного издания, в пятницу вечером сектор Газа подвергся самым интенсивным бомбардировкам с начала войны 7 октября.

Между тем представитель группировки ХАМАС заявил, что Израиль "прервал связь и большую часть Интернета" в Газе. Эту информация подтвердила палестинская телекоммуникационная компания Jawwal. Сообщается, что мобильная связь и интернет в секторе Газа были отключены из-за израильских бомбардировок.

CNN пишет, что у границы Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы.

"Ведется артиллерийский огонь по сектору Газа. Сообщается о множественных ударах по сектору Газа и городу Газа", — пишет издание.

Эту информацию подтверждает и издание Al Jazeera со ссылкой на своего корреспондента. По данным СМИ, за последние два часа были нанесены к северу и востоку от города, идут артиллерийские обстрелы сектора.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

21 октября Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа - в настоящее время в анклав с израильской стороны ничего не поступает.

В среду и четверг, 25 и 26 октября, несколько городов Израиля подверглись ракетному обстрелу. Израильские СМИ пишут, что ракеты были выпущены с территорий Ливана и сектора Газа.