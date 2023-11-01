Направят ли казахстанских миротворцев на Ближний Восток, ответил глава Минобороны

Глава Минобороны РК Руслан Жаксылыков в кулуарах ответил на вопросы касательно того, могут ли миротворческие силы нашей страны помочь в разрешении ситуации на Ближнем Востоке, передает NUR.KZ.

По словам главы МО, у Казахстана не запрашивали помощь по сектору Газа.

Жаксылыков пояснил, как работают казахстанские миротворцы.

"Миротворческие функции РК проводятся под эгидой ООН, соответственно, в рамках наших взаимоотношений пока запросов не было. Когда будет наша потребность, тогда, возможно, на сегодня таких вопросов мы не рассматриваем", – прокомментировал министр.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию. Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

Вчера стало известно о том, что Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре на территории Сирии – в ЦАХАЛ заявили, что это ответ на обстрелы с их стороны.

Также, как ранее сообщалось, постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, выступая на заседании Совбеза, надел желтую звезду, подобную той, что носили евреи в период Холокоста.

Также стало известно о том, что Нетаньяху заявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС.

Накануне официальный представитель Детского фонда ООН Джеймс Элдер высказался о ситуации в Газе - он заявил, что в анклаве погибло около 3,5 тыс. детей.

Сегодня, 1 ноября, впервые с начала конфликта был открыт пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа для доставки небольшого числа раненых палестинцев на лечение в Египет.