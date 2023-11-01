Христиане Газы ищут спасения в двух церквях: православной и католической

Сотни христиан в секторе Газа вынуждены искать убежище от израильских авиаударов всего в двух церквях - православной церкви Святого Порфирия и католической церкви Святого Семейства. Одна церковь частично подверглась бомбардировке на прошлой неделе, в результате чего несколько человек погибли, а уцелевшим пришлось спасаться в других местах.

«Внезапно, в считанные секунды, я превратился в перо, летящее по воздуху, - говорит Сухейл Саба, выживший после авиаудара по церкви Святого Порфирия. - Меня бросало из стороны в сторону. Куски бетона падали рядом со мной, об меня спотыкались люди, кричали женщины и дети».

Церковь Святого Порфирия находится в городе Газа, и снаряд угодил в нее в четверг вечером.

Сухейл Саба – секретарь Совета Арабской православной церкви. Он рассказал Би-би-си, что получил травмы головы, спины и ног после того, как «ракета упала прямо на здание Совета, мгновенно убив девять членов одной семьи». По его словам, бомбежка была сильной, «как будто произошло землетрясение».

Остальная часть церкви Святого Порфирия все еще цела и действует, но Саба нашел убежище неподалеку, в католической церкви Святого Семейства. Вместе с сотнями других членов христианской общины он живет в единственных двух церквях, открытых в секторе Газа.

Христиане Газы тоже покинули свои дома после предупреждения израильской армии о готовящейся наземной операции и эвакуации.

Ракетный удар

19 октября ракета попала в здание на территории церкви Святого Порфирия. Очевидцы говорят, что в результате 17 человек погибли и десятки, в том числе и дети, были ранены.

Церковь Святого Порфирия до войны. Фото: Abdalhay Alhouseini / Getty Images

Израильские власти говорят, что конкретно в церковь не целились. Представитель Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят сказал Би-би-си, что стена церкви получила повреждения в ходе атаки ЦАХАЛ по близлежащему центру управления и контроля, который использовался для совершения атак против Израиля.

«Все произошло так быстро, — говорит Мона, которая предпочитает не называть своего настоящего имени. — Ракетный удар был нанесен без предупреждения. После него все заполнила густая пыль, так что вообще ничего не было видно».

На видео, полученном Би-би-си, снято, как сами жители и сотрудники сил гражданской обороны ползают по завалам и, практически в темноте, вручную разгребают обломки, пытаясь найти застрявших под завалами людей.

В груде обломков были найдены фотографии мирно спящего новорожденного младенца. Мы опубликовали их в начале и конце этой статьи. Но Би-би-си так и не удалось выяснить, остался ли он в живых.

В социальных сетях также появились снимки массового крещения детей. Родители поспешили провести обряд, не зная, что ждет их в ближайшем будущем.

Мунтер Исаак, палестинский христианин, живущий на Западном Берегу, говорит, что христиане в секторе Газа «готовятся к худшему сценарию развития событий».

Христиане укрываются в церквях

Около 900 христиан спасаются в греко-православной церкви Святого Порфирия и в католической церкви Святого Семейства.

Христиане Газы составляют менее 0,05% населения: всего лишь 1100 человек - православных и католиков. Большинство из них являются последователями Греческой православной церкви. Они разбросаны по всей территории сектора и не образуют единой общины.

По словам прихожанина Греческой православной церкви, пожелавшего остаться неизвестным, некоторые из этих христиан прибыли в Газу после «Накбы» 1948 года — это арабское слово переводится как «Катастрофа».

Так палестинцы называют вынужденное перемещение 700 000 палестинцев после окончания первой арабо-израильской войны 1947-1949 годов. В Израиле этот конфликт называется «Войной за независимость».

Церковь Святого Порфирия после удара. Фото: Ali Jadallah / Anadolu via Getty Images

Другие христиане ведут свою родословную от первых обитателей этой территории, которые «жили на этой земле с 402 года нашей эры, после того как обратились из язычества в христианство», — добавляет он.

Элиас Харада, член Совета Арабской православной церкви, подчеркивает, что христиане Газы могут проследить свои корни до 400 года нашей эры, причем большинство сегодняшних жителей являются прямыми потомками того древнего населения.

Блокада

И Израиль, и Египет строго контролируют контрольно-пропускные пункты из Газы на свою территорию, и жителям сектора разрешено выезжать из него только после получения официальных разрешений, которые приходится запрашивать задолго до поездки.

Рим Харада, мать троих детей, живущая со своей семьей в городе Газа, в последний раз видела сестру, живущую на Западном Берегу, пять лет назад. Ее сестра переехала туда более 25 лет назад.

Однако Рим говорит, что разрешения на въезд в Израиль «всегда выдаются далеко не всем членам семьи или вообще только детям». «Моему мужу, например, его ни разу не дали», — добавляет она.

«Дочери [моей сестры] вышли замуж, а ее сын окончил университет, но мы не смогли разделить их радость», — говорит Рим. — Мы пытаемся общаться по интернету, но и он не всегда доступен».

«У нас скромные праздники»

«Мы отмечаем все религиозные праздники, — сказал один из прихожан православной церкви, пожелавший остаться неизвестным. — Но у христиан на Западном берегу и в Вифлееме все по-другому. Из-за ситуации в анклаве у нас скромные праздники».

По словам Элиаса Джарады, члена Совета Арабской православной церкви, небольшой размер христианской общины в Газе влияет на все стороны религиозной и светской жизни.

«Нас в Газе мало. Мы хотим, чтобы наши дети открылись христианской общине, чтобы они познакомились со всеми членами своих семей и вели нормальную жизнь», — говорит он.

«Мы живем на лезвии бритвы», — добавляет он, имея в виду авиаудар в четверг, в результате которого погибли 2% членов христианской общины, включая одну семью, которую «целиком вычеркнули из списка живых. Это ужасно».

«Нет вариантов для жизни; есть только варианты смерти»

По словам отца Джозефа Асада, вице-президента Иерусалимского патриархата Латинского обряда католической общины в Газе, сейчас в его церкви прячутся около 550 человек, вынужденных покинуть свои дома, причем 60 из них составляют люди с особыми потребностями и дети.

Церковь после удара. Фото: Dawood Nemer / AFP via Getty Images

«Мы находимся в здании школы Патриархата Латинского обряда, где нет ни спален, ни ванных комнат, ни укрытий», — поясняет отец Джозеф.

Ситуация стала еще более сложной после авиаудара по церкви Святого Порфирия, после которого, по словам одного из ее прихожан, без крыши над головой оказались еще около 100 человек.

Нападение ХАМАС 7 октября

Боевики из радикальной группировки ХАМАС напали на Израиль 7 октября, убив 1400 человек и взяв в заложники 239 человек. В ответ Израиль начал операцию в секторе Газа.

Как сообщает контролируемое ХАМАС министерство здравоохранения Газы, в результате израильских авиаударов с 7 октября были убиты 8306 человек, включая 3457 детей.

«Нас переполняет гнев. Это так несправедливо, и у нас нет никакой защиты, как будто мы живем в джунглях, — говорит Элиас Джилде, живущий в Латинском приходе. — Они [ЦАХАЛ] не дали нам возможность выбрать жизнь, и предоставили нам только возможность выбрать путь, ведущий к смерти».

Рим Харада задается вопросом, что будет с Газой и дадут ли ей и ее семье возможность переехать в другое место: «Я думаю о своих детях, мне бы хотелось, чтобы они покинули анклав и поработали за границей. Мы привыкли к такой жизни, но почему они должны страдать вместе с нами?» — вопрошает она.