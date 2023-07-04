Власти Афганистана запретили салоны красоты для женщин

Женщины в Афганистане. Иллюстративное фото: Elise Blanchard for The Washington Post via Getty Images

В Афганистане ввели запрет на деятельность женских салонов красоты, расположенных на территории Кабула, и других провинциях, передает РИА Новости.

Движение "Талибан" (запрещенная в Казахстане организация) ввело запрет на деятельность салонов красоты в Кабуле и других провинциях. Об этом говорится в письме муниципалитету Кабула, которое распространило министерство исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

"Женским салонам красоты на уровне города Кабула и провинций страны в установленный срок через определенный период запрещается осуществлять работу, выданные лицензии и соглашения недействительны", – сообщается в письме.

Между тем собственницы некоторых заведений рассказали агентству, что на сегодняшний день работа женщин в салонах красоты – единственный способ обеспечить семьи.

"У наших мужчин нет работы. Когда мужчина не может позаботиться о своей семье, женщинам приходится работать в салонах... Что мы должны будем делать, если салоны красоты закроются?" – сказал одна из собственниц.

А другая владелица салона считает, что власти Афганистана должны создать рабочие места для мужчин, чтобы женщинам не приходилось работать.

Тем временем агентство запросило мнение представителя муниципалитета Кабула, но он заявил, что не обладает точной информацией по этому поводу.

Напомним, еще в январе СМИ сообщали, что правительство Афганистана в лице "Талибана" поручило закрыть все салоны красоты в стране. Однако сами талибы официально опровергают введение новых ограничений в отношении женщин.

Между тем после прихода к власти талибы запретили ряд телепередач с участием женщин, запретили врачам лечить женщин без сопровождения мужчин. Кроме того, одиноким афганкам было запрещено отправляться в дальние поездки. А в одном из городов страны боевики закрыли общественные женские бани.

В начале февраля 2022 года талибы разрешили женщинам вернуться на учебу в университеты. Но в декабре этого же года вновь запретили. Возмущенные запретом афганки вышли на протесты.

В 2021 году талибы запретили девочкам посещать средние школы. В мае 2022 года намекнули на то, что в скором времени разрешат девочкам продолжать учебу. Но в итоге, как сообщается, данные школы все еще оставили закрытыми.

В 2022 году талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях (НПО).

А в конце июня лидер "Талибана" заявил, что с их приходом к власти женщины Афганистана получили статус свободных людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027556-vlasti-afganistana-zapretili-salony-krasoty-dlya-zhenschin/