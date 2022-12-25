Женщинам в Афганистане запретили работать в НПО

Афганские девушки на занятии. Иллюстративное фото: Hector Retamal / AFP / Getty Images

Члены "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) запретили женщинам в Афганистане, работающим в неправительственных организациях (НПО), приходить на работу, передает РИА Новости.

Афганским и международным НПО было приказано приостановить работу сотрудниц до дальнейшего уведомления, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на документ Министерства экономики Афганистана в лице талибов.

Кроме того, женщинам в Афганистане запретили обучаться в местных университетах. Такой приказ выпустили стоящие у власти талибы. Напомним, что в прошлом году афганским девочкам разрешили обучаться только до шестого класса.

В связи с этим несколько дней назад афганки вышли на митинги. В знак протеста мужчины-преподаватели университетов прекратили работу или уволились с работы. Талибы применили силу к протестующим женщинам и арестовали несколько человек.

Как талибы пришли к власти в Афганистане?

В апреле 2021 года президент США Джо Байден заявил, что Штаты начнут окончательный вывод своих военнослужащих с 1 мая. Тогда они планировали прекратить присутствие США в ближневосточной стране к 20-й годовщине терактов 11 сентября.

После этого талибы приступили к наступлению на правительственные силы страны.

15 августа 2021 года члены "Талибана" сумели войти в столицу - Кабул, а на следующий день официально заявили, что война окончена. В это время экс-президент Афганистана Ашраф Гани успел покинуть страну, сложив с себя полномочия главы государства.

В конце августа глава центрального командования вооруженных сил США заявил, что все американские военные покинули Афганистан. Таким образом, страна оказалась полностью под контролем боевиков "Талибана".

В сентябре 2021 года талибы объявили состав нового правительства Афганистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002937-zhenschinam-v-afganistane-zapretili-rabotat-v-npo/