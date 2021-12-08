Девочки из Афганистана рассказали о запрете талибов посещать занятия в школе

Афганские девушки на занятии. Иллюстративное фото: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images

Афганские школьницы рассказали, что с момента захвата власти "Талибаном" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) у них все еще нет возможности посещать школу, передает Би-би-си.

Преподаватели школ в Кабуле обеспокоены тем, что многие из девочек перестали посещать занятия из-за страха перед боевиками. В других же школах им и вовсе не разрешили вернуться к учебе.

"Студенты действительно расстроены, они морально страдают. Я пытаюсь вселить в них надежду, но это сложно, потому что они подвержены огромному количеству печали и разочарований", - сказал один из директоров школы в Кабуле.

Ранее исполняющий обязанности заместителя министра образования Абдул Хаким Хемат заявил, что девочкам официально пока не будет дано разрешение на посещение средней школы. Окончательное решение будет вынесено в следующем году, когда утвердится новая политика в сфере образования.

В городе Мазари-Шариф местный завуч заявил, что девочки беспрепятственно посещают школу. Но другая учащаяся рассказала, что талибы ходят по улицам и проверяют, достаточно ли закрыто у них лицо. Поэтому многих девочек их семьи боятся выпускать на улицу.

В других афганских городах учебным заведениям талибы велели временно закрыться сразу после начала учебы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945846-devochki-iz-afganistana-rasskazali-o-zaprete-talibov-poseschat-zanyatiya-v-shkole/