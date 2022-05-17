Талибы разрешат девочкам учиться после шестого класса

Иллюстративное фото: Sayed Khodaiberdi Sadat/Anadolu Agency via Getty Images

Движение "Талибан" (деятельность организации запрещена в Казахстане) пообещало разрешить девочкам учиться после шестого класса, передает Al Arabiya.

Как заявил министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани, правительство в настоящее время разрабатывает механизм, который сделает это возможным.

"Никто не выступает против образования женщин", – сказал он, отметив, что девочкам разрешают ходить в начальную школу.

Хаккани намекнул, что вопрос с обучением в средних классах связан со школьным дресс-кодом, пояснив, что образование должно быть основано на "афганской культуре" и "исламских правилах и принципах".

"Очень скоро вы услышите очень хорошие новости по этому вопросу", – подчеркнул он.

После своего возвращения к власти талибы потребовали, чтобы женщины носили хиджаб – платок, покрывающий голову, но открывающий лицо. Но с начала мая они обязали женщин носить паранджу, которая полностью закрывает лицо, за исключением глаз.

В октябре прошлого года пресс-секретарь министерства внутренних дел Саид Хости сообщил, что все школы и университеты в Афганистане откроются "в очень короткие сроки". Талибы заявили, что для девочек необходимо создать "безопасную среду обучения", прежде чем они смогут вернуться в школу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969647-taliby-razreshat-devochkam-uchitsya-posle-shestogo-klassa/