Талибы разрешат девочкам учиться после шестого класса
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Движение "Талибан" (деятельность организации запрещена в Казахстане) пообещало разрешить девочкам учиться после шестого класса, передает Al Arabiya.
Как заявил министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани, правительство в настоящее время разрабатывает механизм, который сделает это возможным.
"Никто не выступает против образования женщин", – сказал он, отметив, что девочкам разрешают ходить в начальную школу.
Хаккани намекнул, что вопрос с обучением в средних классах связан со школьным дресс-кодом, пояснив, что образование должно быть основано на "афганской культуре" и "исламских правилах и принципах".
"Очень скоро вы услышите очень хорошие новости по этому вопросу", – подчеркнул он.
После своего возвращения к власти талибы потребовали, чтобы женщины носили хиджаб – платок, покрывающий голову, но открывающий лицо. Но с начала мая они обязали женщин носить паранджу, которая полностью закрывает лицо, за исключением глаз.
В октябре прошлого года пресс-секретарь министерства внутренних дел Саид Хости сообщил, что все школы и университеты в Афганистане откроются "в очень короткие сроки". Талибы заявили, что для девочек необходимо создать "безопасную среду обучения", прежде чем они смогут вернуться в школу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969647-taliby-razreshat-devochkam-uchitsya-posle-shestogo-klassa/