Талибы запретили женские бани в афганском городе

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Боевики запретили работу общественных женских бань в одном из афганских городов, передает Etilaatroz.

В столице провинции Балх Мазари-Шарифе, помимо всех женских бань, были закрыты сауны, бассейны и общественные бани для мужчин. Единственными, которые остались функционировать, являются мужские бани, но только с раздельными комнатами.

По словам талибов (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран), причиной такого решения послужило стремление предотвращения проституции.

Одна из хозяек женской бани рассказала, что боевики внезапно ворвались в ее заведение и потребовали немедленно вывести всех женщин оттуда.

В случае несоблюдения наложенного запрета, последует суровое наказание. Также талибы призвали сообщать им о нарушениях. Одновременно с этим боевики заявили, что деятельность некоторых подобных заведений расследуется.

Ранее талибы запретили одиноким женщинам отправляться в дальние поездки без сопровождения родственника-мужчины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949278-taliby-zapretili-zhenskie-bani-v-afganskom-gorode/