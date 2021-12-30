Талибы запретили женские бани в афганском городе

Боевики запретили работу общественных женских бань в одном из афганских городов, передает Etilaatroz.
В столице провинции Балх Мазари-Шарифе, помимо всех женских бань, были закрыты сауны, бассейны и общественные бани для мужчин. Единственными, которые остались функционировать, являются мужские бани, но только с раздельными комнатами.
По словам талибов (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран), причиной такого решения послужило стремление предотвращения проституции.
Одна из хозяек женской бани рассказала, что боевики внезапно ворвались в ее заведение и потребовали немедленно вывести всех женщин оттуда.
В случае несоблюдения наложенного запрета, последует суровое наказание. Также талибы призвали сообщать им о нарушениях. Одновременно с этим боевики заявили, что деятельность некоторых подобных заведений расследуется.
Ранее талибы запретили одиноким женщинам отправляться в дальние поездки без сопровождения родственника-мужчины.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949278-taliby-zapretili-zhenskie-bani-v-afganskom-gorode/