Талибы запретили врачам лечить женщин без сопровождения мужчин

Женщина на приеме у врача. Фото: etilaatroz.com

В Афганистане представители "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане) в провинции Газни запретили врачам оказывать медицинскую помощь женщинам, которые пришли в больницу в сопровождении других женщин-родственниц, передает портал Etilaatroz.

Как пишет издание со ссылкой на источник, в заявлении талибов говорится, что обращение женщин в больницу без сопровождения мужчин (махрамов) считается незаконным и аморальным, поэтому врачам и другим сотрудникам медицинских учреждений стоит воздержаться от приема таких пациенток.

Ранее талибы заявили, что права женщин в Афганистане будут соблюдаться в "рамках исламского права", добавив, что им разрешат работать и учиться. Кроме того, "Талибан" подтвердил, что женщинам не разрешат играть в крикет или другие виды спорта. Также стало известно, что сериалы с участием женщин запрещены к показу в Афганистане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948295-taliby-zapretili-vracham-lechit-zhenschin-bez-soprovozhdeniya-muzhchin/