Талибы запретили одиноким женщинам поездки на дальние расстояния

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Женщинам в Афганистане теперь запрещено отправляться в дальние поездки, передает Би-би-си.

Соответствующий запрет вступил в силу с воскресенья. Женщинам без сопровождения супруга или родственника-мужчины нельзя отправляться в дальние автомобильные поездки, расстояние которых больше 72 километров.

Новая мера продемонстрировала ухудшающуюся ситуацию с правами женщин в Афганистане.

Кроме того, талибы (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) призывают водителей автомобилей отказывать в поездке женщинам, которые не покрывают платком голову и лицо.

Нововведение было выпущено Министерством поощрения добродетели и предотвращения порока "Талибана".

Тем временем в стране многие школы для девочек все еще закрыты. Также некоторые женщины не могут выйти на работу с момента прихода к власти в Афганистане талибов.

Помимо этого, недавно боевики запретили включать музыку в автомобилях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948844-taliby-zapretili-odinokim-zhenschinam-poezdki-na-dalnie-rasstoyaniya/