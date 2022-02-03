Женщинам Афганистана разрешили вернуться на учебу в университеты

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Жительницам Афганистана разрешили вернуться на учебу в университеты впервые после прихода к власти боевиков, передает Би-би-си.

Женщинам разрешили вернуться в государственные высшие учебные заведения страны при условии, что они будут посещать занятия отдельно от мужчин.

Кроме того, неясно, будут ли мужчины преподавать женщинам и можно ли будет студенткам общаться с другими учащимися мужского пола вне классов.

"Раздельны только наши учебные смены, хотя нам сказали не ходить по университету, пока не закончится время мальчиков. Несмотря на все изменения и условия, я все равно хочу продолжать, потому что мое образование не должно быть незаконченным", - сказала одна из афганских студенток, которая пожелала сохранить анонимность.

Университеты в более теплых провинциях, как Нангархар, Пактия, Пактика и Кандагар, откроются уже скоро. Что касается учебных заведений северных районов, на учебу здесь выйдут только в марте.

Отмечается, что во многих провинциях девочкам до сих пор не разрешили вернуться в школу.

Ранее выступившие против обязательного ношения паранджи афганки были раскритикованы талибами (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954470-zhenschinam-afganistana-razreshili-vernutsya-na-uchebu-v-universitety/