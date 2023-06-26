Лидер талибов заявил, что они сделали женщин Афганистана свободными

Девушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Лидер "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) заявил, что с их приходом к власти женщины Афганистана получили статус свободных людей, передает ТАСС.

"Были приняты конкретные меры для спасения женщин от многих традиционных притеснений, включая принудительные браки, и были защищены их шариатские права.

Был восстановлен статус женщин как свободных и достойных людей, и все учреждения обязаны помогать женщинам в обеспечении (права – прим. ТАСС) вступления в брак, наследования и других прав", – заявил лидер талибов Хайбатулла Ахундзада в преддверии праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Он добавил, что талибы обеспечили афганкам комфортную и благополучную жизнь в соответствии с исламским шариатом. А их текущие проблемы связаны с 20-летним пребыванием американской стороны в Афганистане.

Боевики "Талибана" пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года после начала вывода американских войск из страны. В сентябре того же года талибы объявили состав нового афганского правительства.

После прихода к власти они запретили телепередачи с участием женщин. Также заявляли, что их права будут соблюдаться в рамках исламского шариата, добавив, что им разрешат работать и учиться.

В провинции Газни запретили врачам оказывать медицинскую помощь женщинам, которые пришли в больницу без сопровождающего мужчины.

Позже одиноким афганкам нельзя было отправляться в поездки на дальние расстояния, в городе Мазари-Шарифе закрыли женские общественные бани. Тем временем девочкам запретили ходить в школу.

Жительницы Афганистана неоднократно выходили на протесты, но безуспешно.

В феврале прошлого года появилась информация о том, что афганским студенткам разрешили вернуться на учебу в университеты. В конце 2022 года талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях (НПО).

В январе этого года СМИ сообщили, что в Афганистане закроют все салоны красоты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026330-lider-talibov-zayavil-chto-oni-sdelali-zhenschin-afganistana-svobodnymi/