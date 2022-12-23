Афганские женщины вышли на протест против запрета обучения в университетах

Женщины протестуют в Кабуле. Фото: Stringer / Getty Images

В Афганистане женщины вышли на митинг против запрета обучения в университетах. Согласно заявлению "Талибана" (в Казахстане организация запрещена), девочки и женщины могут посещать школу только до шестого класса.

Как напоминает издание DW, недавно власти Афганистана запретили женщинам учиться в университетах. По всей стране вооруженные талибы не пропускали женщин в здания университетов.

Согласно заявлению "Талибана", в Афганистане девочки и женщины теперь могут посещать школу только до шестого класса. В четверг в некоторых городах девочек даже из начальных школ отправили домой.

Кроме того, собрание директоров школ и духовных лидеров на этой неделе заявило, что в Афганистане женщинам теперь нельзя работать учителями или посещать мечети, хотя официальное решение еще не было объявлено.

Как заявил изданию бывший глава Афганской комиссии по правам человека Шахарзад Акбар, данное решение властей нанесет большой вред Афганистану и народу страны.

"В обществе, где половина населения не имеет доступа к образованию, население останется бедным и зависимым от международного сообщества", – сказал он.

Издание пишет, что уже два года Афганистан страдает от голода. По данным ООН, этой зимой около 23 млн афганцев будут испытывать недостаток в еде.

После введения запрета студенты и учителя устроили многочисленные акции протеста по всей стране. Например, группа студентов-медиков мужского пола встала во время экзамена и в знак протеста вышла из комнаты. Студенты собрались возле университета Нангархар на востоке Афганистана, чтобы в течение несколько часов протестовать. Десятки женщин вышли на улицы афганских городов, скандируя лозунги "все или никто" и "образование для всех".

Талибы избили демонстрантов, чтобы разогнать демонстрацию. По всей стране мужчины-преподаватели университетов прекратили работу или уволились с работы в знак протеста против запрета.

Занимавший пост министра образования при бывшем президенте Ашрафе Гани до его свержения в августе 2021 года Абас Басир считает, что постоянное давление со стороны рядовых афганцев заставит талибов изменить курс.

"Когда учителя и преподаватели коллективно увольняются и покидают университеты и школы, это может привести к положительному результату", – сказал он.

BBC сообщает, что талибы арестовали пять женщин, участвовавших в акции протеста в Кабуле. Также были арестованы трое журналистов.

Как пишет The Guardian, и.о. министра высшего образования Неда Мохаммад Надим в эфире гостелеканала заявил, что решение о запрете было принято по нескольким причинам.

"Мы говорили девушкам, чтобы они носили надлежащий хиджаб (религиозная одежда, состоящая из головного платка и полностью скрывающего фигуру просторного платья – прим. ред.), но они его не носили и носили платья, как будто собираются на свадебную церемонию.

Девочки изучали сельское хозяйство и инженерное дело, но это не соответствовало афганской культуре. Девочки должны учиться, но не в областях, противоречащих исламу и афганской чести", – сказал он.

Талибы с приходом к власти ввели уже ряд ограничений в отношении женщин и девочек: им запрещено появляться на улице и в автомобилях без сопровождения родственника-мужчины, врачам запретили лечить женщин без сопровождения мужчин. Кроме того, талибы запретили работу общественных женских бань в одном из афганских городов

А в мае Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков правительства "Талибана" приказало женщинам-телеведущим закрывать лицо во время эфира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002806-afganskie-zhenschiny-vyshli-na-protest-protiv-zapreta-obucheniya-v-universitetah/