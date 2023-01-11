СМИ: В Афганистане закроют салоны красоты для женщин

Девушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

СМИ сообщили, что правительство Афганистана в лице "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) поручило закрыть все салоны красоты в стране. Однако сами талибы официально опровергают введение новых ограничений в отношении женщин.

Талибы распорядились закрыть все салоны красоты для женщин в Афганистане в течение 10 дней, пишет "Коммерсантъ". Помимо этого, по данным телеканала "Аль-Арабия", афганским женщинам запретят работать в торговых центрах.

Информацию о введении новых ограничений для женщин опроверг глава политофиса "Талибана" в Катаре Сухель Шахин. В частности, он назвал недостоверной новость о том, что женщинам в Афганистане запретят работать в магазинах, передает РИА Новости.

"Эта информация недостоверна, соответствующие структуры опровергают это утверждение", — отметил Шахин.

Напомним, сразу после начала вывода американских войск из Афганистана талибы приступили к наступлению на правительственные силы страны. 15 августа 2021 года члены "Талибана" сумели войти в столицу - Кабул, а на следующий день официально заявили, что война окончена.

За это время экс-президент Афганистана Ашраф Гани успел покинуть страну, сложив с себя полномочия главы государства.

После полного вывода войск США страна оказалась под контролем талибов. В сентябре 2021 года талибы объявили состав нового правительства Афганистана.

После прихода к власти талибы запретили ряд телепередач с участием женщин, запретили врачам лечить женщин без сопровождения мужчин. Кроме того, одиноким афганкам было запрещено отправляться в дальние поездки. А в одном из городов страны боевики закрыли общественные женские бани.

В начале февраля 2022 года талибы разрешили женщинам вернуться на учебу в университеты. Но в декабре этого же года вновь запретили. Возмущенные запретом афганки вышли на протесты.

В 2021 году талибы запретили девочкам посещать средние школы. В мае 2022 года намекнули на то, что в скором времени разрешат девочкам продолжать учебу. Но в итоге, как сообщается, данные школы все еще оставили закрытыми.

Недавно талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях (НПО).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004868-smi-v-afganistane-zakroyut-salony-krasoty-dlya-zhenschin/