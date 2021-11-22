Талибы запретили показывать телепередачи с женщинами

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"Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане) установил новые правила трансляции ряда телепередач, в том числе и с участием женщин, передает РИА Новости.

В министерстве исламской ориентации заявили, что теперь сериалы с участием женщин запрещены к показу в Афганистане.

"Фильмы и клипы, где мужчины или женщины предстают в полуобнаженном виде, также запрещено показывать", – говорится в сообщении.

Талибы также запретили демонстрацию фильмов, пропагандирующих иностранную культуру, и видео, в которых есть изображение пророка Мухаммеда и его сподвижников.

Кроме этого, местным телевизионным каналам необходимо контролировать, чтобы их программы не нарушали нормы шариата и не оскорбляли религиозные чувства жителей страны.

Ранее талибы запретили музыку в Афганистане. Также они заявили о наказании за использование иностранных валют в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943228-taliby-zapretili-pokazyvat-teleperedachi-s-zhenschinami/