"Разговаривали минут 30 на матерном языке": Лукашенко рассказал о переговорах с Пригожиным

Александр Лукашенко. Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что происходило 24 июня во время попытки мятежа ЧВК "Вагнер", и как он вел переговоры с главой группы Евгением Пригожиным, передает издание БелТА.

Сегодня Лукашенко выступил на вручении генеральских погон офицерам. Во время выступления он рассказал о том, что происходило в субботу, 24 июня.

По его словам, по началу, получая информацию о происходящем, он не обращал на нее много внимания.

"Но к утру субботы с 8 часов утра мне уже поступает тревожная информация о ситуации в России. Кое-кто мне там подсказывает, что пишут в этих Telegram-каналах, мессенджерах. Через ФСБ и наш Комитет госбезопасности, генерала Тертеля мне докладывают: президент Путин хочет связаться. Пожалуйста. Договорились в полдесятого, что мы переговорим в любое удобное для него время. Когда в 10 он выступил, в 10:10 позвонил и подробнейшим образом проинформировал меня о ситуации, которая происходит в России", – заявил Лукашенко.

Как отметил белорусский президент, он понял, что "принято жестокое решение – мочить".

"Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: "Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет", – пересказал он отрывок разговора с Путиным.

После этого Лукашенко все же удалось связаться с Евгением Пригожиным, который находился в Ростове.

"В 11:00 (хоть Путин меня предупреждал: не возьмет трубку) он (Пригожин – прим. БелТА) мгновенно снял трубку. То есть Евкуров его позвал, отдал ему телефон: "Вот, президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?" – "С Александром Григорьевичем буду".

Разговор – эйфория. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать.

А я думаю: с чего зайти к нему, чтобы начать эти переговоры, так сказать. Ребята только с фронта. Они видели тысячи, тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные, особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли (я это предварительно вычислил) на самого Пригожина. Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видели эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии я с ним веду этот диалог". (…)

Я начал уточнять. Я говорю: "Ты чего, убил кого-то там из гражданских, военных, которые тебе не противостояли?" – "Александр Григорьевич, я вам клянусь, мы никого не тронули. Мы заняли штаб. Вот я тут нахожусь". И это оказалось правдой. Это было очень важно. Заметьте, это было очень важно, что они, зайдя в Ростов, никого не тронули", – заявил глава Беларуси.

Он добавил, что Пригожин требовал отдать ему Шойгу и Герасимова, а также просил встретиться с Путиным. Лукашенко же заявил, что эти требования никто не выполнит.

"Долго я его убеждал. И в конце сказал: "Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 1941-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России. (…)

Причин к тому, чтобы смута эта пошла, покатилась по всей России и до нас докатилась, больше чем достаточно. Нужен триггер, нужен спусковой крючок. И он появился", – добавил он.

Также президент Беларуси отметил, что, по его мнению, Шойгу критикуют незаслуженно.

По словам Лукашенко, началась конкуренция между армией и ЧВК, в результате чего "межличностный конфликт между известными людьми перерос в эту драку".

"И столкнулись практически два человека, которые воевали на фронте. Я, опять же, в этой теме, в этом котле был постоянно. Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют", — подчеркнул Лукашенко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026634-razgovarivali-minut-30-na-maternom-yazyke-lukashenko-rasskazal-o-peregovorah-s-prigozhinym/