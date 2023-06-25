Песков рассказал, какие договоренности достигли в ситуации с ЧВК "Вагнер"

Дмитрий Песков. Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд заявлений касательно ситуации с ЧВК "Вагнер". Он сообщил о том, каких договоренностей удалось достичь сторонам.

По словам пресс-секретаря Путина, бойцы из ЧВК "Вагнер", которые участвовали в этих событиях, не будут подвергаться преследованию, сообщает РИА Новости.

"Их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте", - сказал Песков.

Еще он заявил, что желающие из "Вагнера" смогут подписать контракт с Минобороны.

Также он сообщил, что нового обращения Владимира Путина в ближайшее время не будет.

По словам Пескова, главы России и Беларуси условились вчера утром о посредничестве Минска для урегулирования - это была личная инициатива Александра Лукашенко.

Была высшая цель избежать кровопролития и внутренней конфронтации, во имя этих целей были усилия Лукашенко, заявил он.

Также по информации корреспондентов, пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что слово президента России является гарантией того, что Евгений Пригожин сможет уйти в Беларусь.

Ранее Песков также заявил, что уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдет в Беларусь.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

На фоне сложившийся ситуации президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Беларуси распространила сообщение, в котором утверждалось, что Александр Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным по согласованию с президентом России Владимиром Путиным.

В ответ на это Евгений Пригожин заявил о развороте колонн и отходе из городов России в полевые лагеря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026266-peskov-rasskzaal-kakie-dogovorennosti-dostigli-v-situatsii-s-chvk-vagner/